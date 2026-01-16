महापौरांचे अधिकार काय असतात? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुका देशभरात चर्चेचा विषय आहेत. गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेनेने बीएमसीवर सातत्याने नियंत्रण ठेवले आहे. त्यांचे बजेट अनेक राज्यांपेक्षा जास्त आहे.
त्यांची सुरुवात खूपच सामान्य होती. बीएमसीचा पाया १९ व्या शतकात घातला गेला. १८०७ मध्ये, बीएमसी केवळ सत्र न्यायालयापुरती मर्यादित होती.
जिथे शहरातील फक्त किरकोळ गुन्ह्यांची सुनावणी केली जात असे. हळूहळू, त्यांनी स्वच्छता आणि नगरपालिका प्रशासनासाठी जबाबदार असलेले मंडळ मिळवले. त्यांची व्याप्ती वाढवली.
१९०७ मध्ये, बीएमसीच्या १०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त, शहरातील प्राथमिक शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली.
त्यानंतर, १९३१ मध्ये, बॉम्बे कायदा क्रमांक २१ अंतर्गत, बीएमसीच्या अध्यक्षपदाचे पद महापौर असे बदलण्यात आले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरांना मुंबईचे "प्रथम नागरिक" म्हणून ओळखले जाते. ते शहराचे प्रतिनिधित्व करतात आणि अनेक महत्त्वाच्या प्रसंगी मुंबईचा आवाज म्हणून काम करतात.
महापौर सर्व बीएमसी सभागृहाच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान करतात. महापौरांची महत्त्वाची भूमिका म्हणजे महानगरपालिकेचा अजेंडा पुढे नेणे आणि सभागृहात सुव्यवस्था राखणे.
सार्वजनिक प्रश्न उपस्थित करणे आणि त्यावर चर्चा करणे देखील त्यांची जबाबदारी आहे. मुंबई महापालिकेत एकूण २२७ वॉर्ड आहेत.
मुंबईची एकूण लोकसंख्या १८.७ दशलक्षाहून अधिक आहे. मुंबई महापालिकेचे बजेट अंदाजे ७५,००० कोटी रुपये आहे आणि यावर्षी त्यात वाढ अपेक्षित आहे.
