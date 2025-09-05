लोक अदालतमध्ये कोणत्या प्रकरणांची सुनावणी होते?

Mansi Khambe
लोक अदालत ही भारतातील कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ अंतर्गत एक वैधानिक संस्था आहे. पारंपारिक न्यायालयीन प्रणालीबाहेर वाद/तक्रारी सोडवण्यासाठी भारतात पर्यायी वाद निवारण यंत्रणा म्हणून ती तयार करण्यात आली.
लोक अदालत हे वादांचे सौहार्दपूर्ण निराकरण करण्यासाठी एक पर्यायी व्यासपीठ आहे. याठिकाणी कायदेशीर निर्णयाने नव्हे तर परस्पर संमतीने प्रकरणे सोडवली जातात.
मात्र या लोक अदालतमध्ये कोणते प्रकरण ऐकले जातात याबाबत जाणून घ्या
लोक अदालत प्रामुख्याने दिवाणी प्रकरणे आणि फौजदारी प्रकरणे ऐकतात जी तडजोडीने ऐकली जाऊ शकतात
यामध्ये मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणे, आर्थिक वाद आणि कौटुंबिक बाबी यासारख्या सर्व प्रकारच्या दिवाणी प्रकरणांचा समावेश आहे. तसेच कायद्यानुसार तडजोड करता येणारे फौजदारी प्रकरणे देखील येथे सुनावली जातात.
नॅशनल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट (NI Act) च्या कलम १३८ अंतर्गत येणाऱ्या चेक बाउन्सची प्रकरणे लोक अदालतींमध्ये निकाली काढली जातात.
त्याचबरोबर कोणत्याही न्यायालयात दाखल न झालेले वाद जे दाखल करण्यास पात्र आहेत, ती प्रकरणे देखील येथे ऐकली जातात. ज्यामध्ये वाहतूक चलन, बँक वसुली आणि विमा दाव्यांशी संबंधित वादांचा देखील समावेश आहे.
लोक अदालत वादांवर सामंजस्याने तोडगा काढण्याचे माध्यम आहे.
लोक अदालतीने दिलेला निर्णय हा दिवाणी न्यायालयाचा आदेश मानला जातो, तो अंतिम आणि सर्व पक्षांवर बंधनकारक असतो आणि त्याविरुद्ध अपील करता येत नाही.
