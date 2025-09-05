समुद्रकिनाऱ्यावर वाळूच का असते? ती कशी तयार होते? जाणून घ्या रहस्य...

Mansi Khambe
तुम्ही समुद्र अनेकदा पाहिला असेल आणि समुद्रकिनाऱ्यावर वाळू देखील पाहिली असेल. पण, तुमच्या मनात कधी असे प्रश्न पडले आहेत का की समुद्रकिनाऱ्यावर फक्त वाळूच का आहे?
माती का नाही किंवा आणखी काही? खरं तर, यामागे एक मनोरंजक कारण आहे. अशा परिस्थितीत, तज्ञांनी वाळूच्या उपस्थितीचे मुख्य कारण काय आहे ते सांगितले.
रांची येथील भूगोलाचे शिक्षक संदीप सांगतात की, समुद्रकिनाऱ्यावर वाळू असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे लाटांचे क्षरण आणि खडकांचे तुटणे. लाटा सतत किनाऱ्यावर आदळतात.
ज्यामुळे खडक तुटतात आणि लहान कणांमध्ये बदलतात. हे कण वाहतात आणि किनाऱ्यावर जमा होतात. ज्यामुळे वाळू तयार होते.
खडक, मग ते पर्वतांवर असोत किंवा समुद्रकिनाऱ्यावर असोत, कालांतराने तुटत राहतात आणि क्षीण होत राहतात. नद्या या खडकांचे छोटे तुकडे, म्हणजेच वाळूचे कण, समुद्रात वाहून नेतात.
याशिवाय, वाळू नैसर्गिकरित्या समुद्राला स्थिरता प्रदान करते. कारण, वाळू पाण्याचे नैसर्गिक फिल्टर म्हणून काम करते. अशा परिस्थितीत, समुद्राचे पाणी स्थिरता आणते आणि ते बाहेर येण्यापासून रोखते.
काही प्रकरणांमध्ये, समुद्रकिनाऱ्यांवरील वाळूच्या ढिगाऱ्यांना स्थिर करण्यासाठी कृत्रिम उपाय देखील केले जातात, जसे की वाळूचे ढीग बनवणे किंवा काँक्रीटच्या रचना वापरणे.
मुंबईतील मरीन ड्राइव्हवर तुम्ही हे पाहिले असेल, मोठ्या काँक्रीटच्या रचना बसवण्यात आल्या आहेत. आता तुम्हाला समजले असेलच की तिथे वाळू का आहे.
वाळू केवळ समुद्राच्या पाण्याला स्थिरता देत नाही तर लोकांना चालण्यासाठी आणि फिरण्यासाठी जागा देखील देते. जर इथे चिखल असता तर तुमचे पाय ५ फूट आत असते आणि तुम्ही नीट चालू शकत नसता.
