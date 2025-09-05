समुद्रकिनाऱ्यावर वाळूच का असते? ती कशी तयार होते? जाणून घ्या रहस्य...

Mansi Khambe

समुद्रकिनाऱ्यावर फक्त वाळू

तुम्ही समुद्र अनेकदा पाहिला असेल आणि समुद्रकिनाऱ्यावर वाळू देखील पाहिली असेल. पण, तुमच्या मनात कधी असे प्रश्न पडले आहेत का की समुद्रकिनाऱ्यावर फक्त वाळूच का आहे?

Beach sand

|

ESakal

एक मनोरंजक कारण

माती का नाही किंवा आणखी काही? खरं तर, यामागे एक मनोरंजक कारण आहे. अशा परिस्थितीत, तज्ञांनी वाळूच्या उपस्थितीचे मुख्य कारण काय आहे ते सांगितले.

Beach sand

|

ESakal

खडकांचे तुटणे

रांची येथील भूगोलाचे शिक्षक संदीप सांगतात की, समुद्रकिनाऱ्यावर वाळू असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे लाटांचे क्षरण आणि खडकांचे तुटणे. लाटा सतत किनाऱ्यावर आदळतात.

Beach sand

|

ESakal

किनाऱ्यावर जमा

ज्यामुळे खडक तुटतात आणि लहान कणांमध्ये बदलतात. हे कण वाहतात आणि किनाऱ्यावर जमा होतात. ज्यामुळे वाळू तयार होते.

Beach sand

|

ESakal

वाळूचे कण

खडक, मग ते पर्वतांवर असोत किंवा समुद्रकिनाऱ्यावर असोत, कालांतराने तुटत राहतात आणि क्षीण होत राहतात. नद्या या खडकांचे छोटे तुकडे, म्हणजेच वाळूचे कण, समुद्रात वाहून नेतात.

Beach sand

|

ESakal

समुद्राला स्थिरता

याशिवाय, वाळू नैसर्गिकरित्या समुद्राला स्थिरता प्रदान करते. कारण, वाळू पाण्याचे नैसर्गिक फिल्टर म्हणून काम करते. अशा परिस्थितीत, समुद्राचे पाणी स्थिरता आणते आणि ते बाहेर येण्यापासून रोखते.

Beach sand

|

ESakal

कृत्रिम उपाय

काही प्रकरणांमध्ये, समुद्रकिनाऱ्यांवरील वाळूच्या ढिगाऱ्यांना स्थिर करण्यासाठी कृत्रिम उपाय देखील केले जातात, जसे की वाळूचे ढीग बनवणे किंवा काँक्रीटच्या रचना वापरणे.

Beach sand

|

ESakal

मरीन ड्राइव्ह

मुंबईतील मरीन ड्राइव्हवर तुम्ही हे पाहिले असेल, मोठ्या काँक्रीटच्या रचना बसवण्यात आल्या आहेत. आता तुम्हाला समजले असेलच की तिथे वाळू का आहे.

Beach sand

|

ESakal

समुद्राच्या पाण्याला स्थिरता

वाळू केवळ समुद्राच्या पाण्याला स्थिरता देत नाही तर लोकांना चालण्यासाठी आणि फिरण्यासाठी जागा देखील देते. जर इथे चिखल असता तर तुमचे पाय ५ फूट आत असते आणि तुम्ही नीट चालू शकत नसता.

Beach sand

|

ESakal

इंग्रजांनी भारतात अ‍ॅलोपॅथी का आणली? पहिले एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज कधी सुरू झाले?

First MBBS College

|

ESakal

येथे क्लिक करा