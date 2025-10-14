लिफ्टचा शोध कोणी आणि कसा लावला?

बहुमजली इमारती

कल्पना करा, आज ज्या बहुमजली इमारती बांधल्या जात आहेत, त्या पाहता आपण लिफ्टशिवाय वरच्या मजल्यावर इतक्या सहज पोहोचू शकू. मिनिटांत आणि सेकंदात उतरू शकू का?

स्वप्न

लिफ्टच्या शोधामुळेच उंच इमारतींचे स्वप्न साकार झाले? तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हा शोध, जो आता जगभरातील मानवी जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावतो, तो कसा घडला?

लिफ्ट

लिफ्ट म्हणजे बहुमजली इमारतीत लोक आणि वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी वापरले जाणारे वाहन किंवा सुविधा. आधुनिक लिफ्ट आता विजेवर चालतात, केबल्स आणि पुलीद्वारे वजन हाताळले जाते.

परिणाम

लिफ्टचा शोध एका व्यक्तीने एका रात्रीत लावला नाही. आज आपण ज्या लिफ्ट पाहतो आणि वापरतो त्या हळूहळू विकसित झाल्या. हे शास्त्रज्ञांच्या सततच्या प्रयत्नांचे परिणाम आहे.

यंत्रांचा शोध

रोमन काळात इमारती बांधणी आणि पूल बांधणीत जड वस्तू उचलण्यासाठी लिफ्टसारख्या यंत्रांचा शोध लागला. ख्रिस्तपूर्व पहिल्या शतकात, रोमन अभियंता विट्रुव्हियस पोलिओ यांनी पुली वापरून जड वस्तू उचलण्यासाठी आणि खाली करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मचा वापर केला.

प्राणी

लिफ्ट पुलींनी चालवल्या जात असत आणि पुलींचे खेचणे किंवा हालचाल मानव, प्राणी किंवा पाण्याच्या शक्तीने साध्य केली जात असे. नंतर, सुमारे १८०० इसवी सन, त्यांना वाफेच्या शक्तीने चालवले गेले.

हायड्रॉलिक लिफ्ट

१९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला हायड्रॉलिक लिफ्टचा वापर सुरू झाला. हे प्रामुख्याने वस्तू वाहून नेण्यासाठी वापरले जात होते. लोकांना उचलण्यासाठी आणि खाली उतरवण्यासाठी पुरेसे विश्वसनीय मानले जात नव्हते.

एलिशा ग्रेव्हज ओटिस

१८५२ मध्ये, एलिशा ग्रेव्हज ओटिस यांनी लिफ्टमध्ये सुरक्षा उपकरणे बसवली. अशाप्रकारे, लिफ्टमधून मानवांना वर आणि खाली नेण्याची पद्धत सुरू झाली.

अमेरिकन उद्योगपती

अशाप्रकारे, असे म्हणता येईल की अमेरिकन उद्योगपती एलिशा ओटिस यांनी आधुनिक लिफ्टचा शोध लावला. ओटिस आता जगातील सर्वात मोठी लिफ्ट उत्पादक आणि असेंब्ली कंपनी आहे.

पहिली प्रवासी लिफ्ट

पहिली प्रवासी लिफ्ट १८५७ मध्ये न्यू यॉर्क शहरातील हॅवूट डिपार्टमेंट स्टोअरमध्ये कार्यान्वित करण्यात आली. ती वाफेवर चालणारी होती. एका मिनिटापेक्षा कमी वेळात पाच मजली चढू शकत होती.

पुश-बटन्स

पुढील तीन दशकांमध्ये लिफ्टमध्ये बदल होत राहिले. १८८९ मध्ये पुश-बटन्सच्या वापराने लिफ्टमध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल झाला. शिवाय, डिझाइनमध्येही बदल झाले.

बहुमजली इमारती

वेग, सुरक्षितता आणि उंचीच्या समस्या सोडवल्यानंतर, शास्त्रज्ञांनी सोयी आणि किमतीचा विचार करण्यास सुरुवात केली. लवकरच, बहुमजली इमारतींमध्ये अधिक सुरक्षित लिफ्ट आणल्या गेल्या. त्या त्या इमारतींचा एक आवश्यक भाग बनल्या.

स्वयंचलित

त्यांचा वेग वाढवला गेला. सुरक्षितता देखील वाढवली गेली. १९५० च्या दशकापर्यंत त्या स्वयंचलित झाल्या. आजकाल, लिफ्टचा वापर केवळ बहुमजली इमारतींमध्येच नाही तर जहाजे, धरणे आणि इतर प्रकल्पांमध्ये देखील केला जातो.

लोखंडी केबल्स

त्या विजेवर चालतात. त्या पुली, लोखंडी केबल्स आणि बॅलन्स वेट वापरतात. जगातील सर्वात उंच इमारत कोणती आहे, माहित आहे का? लिफ्टला खालून वरच्या मजल्यावर पोहोचण्यासाठी आणि तेथून खाली उतरण्यासाठी किती वेळ लागतो?

बुर्ज खलिफा

जगातील सर्वात उंच इमारत दुबईमध्ये स्थित बुर्ज खलिफा आहे. ती अंदाजे ८२८ मीटर (२,७२२ फूट) उंच आहे. त्यात एकूण १६३ मजले आहेत. इमारतीतील लिफ्ट अत्यंत वेगवान आहेत.

वेळ

प्रति सेकंद १० मीटर वेगाने प्रवास करतात. त्यानुसार, जर लिफ्ट सर्वात खालच्या मजल्यावरून थेट वरच्या मजल्यावर गेली तर त्याला अंदाजे १ मिनिट लागतो. परत येण्यासाठी देखील अंदाजे तेवढाच वेळ लागेल.

मिनिटे

म्हणून, बुर्ज खलिफाच्या तळापासून वरच्या मजल्यावर पोहोचण्यासाठी आणि नंतर परत खाली येण्यासाठी एकूण अंदाजे २ मिनिटे लागतील.

