फुल एचडी आणि ४के स्मार्ट टीव्हीमध्ये काय फरक असतो?

Mansi Khambe

फुल एचडी आणि ४के स्मार्ट टीव्ही

टीव्ही रिझोल्यूशनचा विचार केला जातो तेव्हा बहुतेक लोकांना फुल एचडी आणि ४के स्मार्ट टीव्हीमधील फरक स्पष्टपणे समजत नाही.

महाग टीव्ही

ते एकतर आवश्यकतेपेक्षा जास्त महाग टीव्ही खरेदी करतात किंवा कमी रिझोल्यूशन असलेला टीव्ही खरेदी केल्याबद्दल पश्चात्ताप करतात. तर, फुल एचडी आणि ४के स्मार्ट टीव्हीमधील खरा फरक जाणून घेऊया.

टीव्हीचे रिझोल्यूश

टीव्हीमधील रिझोल्यूशन म्हणजे स्क्रीनवरील पिक्सेलची संख्या. जितके जास्त पिक्सेल तितकी प्रतिमा चांगली. फुल एचडी (१०८०पी) टीव्हीचे रिझोल्यूशन १९२०x१०८० पिक्सेल असते.

४के टीव्ही

४के (अल्ट्रा एचडी) टीव्हीचे रिझोल्यूशन ३८४०x२१६० पिक्सेल असते, जे फुल एचडीपेक्षा अंदाजे चार पट जास्त असते. याचा अर्थ असा की तुम्हाला ४के टीव्हीवर अधिक तपशील आणि स्पष्टता मिळेल.

४के स्मार्ट टीव्ही

४के रिझोल्यूशनमधील फरक विशेषतः मोठ्या स्क्रीनवर (५० इंच किंवा त्याहून मोठ्या) लक्षात येतो. ४के स्मार्ट टीव्हीवरील चित्र खूपच तीक्ष्ण आणि तपशीलवार असते.

फुल एचडी टीव्ही

रंग अधिक खोल आणि नैसर्गिक दिसतात. ज्यामुळे चित्रपट किंवा खेळ पाहणे अधिक तल्लीन करणारा अनुभव बनतो. दुसरीकडे, फुल एचडी टीव्हीमध्ये चांगले रंग असतात.

लहान स्क्रीन

परंतु ते ४के इतके वास्तववादी नसतात. जर तुम्ही ४३-इंच किंवा त्यापेक्षा लहान स्क्रीनवर टीव्ही पाहत असाल तर फुल एचडी हा देखील एक चांगला पर्याय आहे. परंतु मोठ्या स्क्रीनवर फरक स्पष्टपणे दिसून येतो.

स्ट्रीमिंग सेवा

आज, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आणि डिस्ने+ हॉटस्टार सारख्या बहुतेक स्ट्रीमिंग सेवा 4K कंटेंट देतात.

कंटेंट

जर तुमचा टीव्ही फुल एचडी असेल तर तुम्ही 4K क्वालिटीमध्ये कंटेंट पाहू शकणार नाही. 4K कंटेंट पाहण्यासाठी, तुम्हाला हाय-स्पीड इंटरनेट आवश्यक आहे. अन्यथा व्हिडिओ वारंवार बफर होईल.

महागडे टीव्ही

बरेच खरेदीदार महागडे टीव्ही खरेदी करतात कारण त्यांना "4K" टॅग दिसतो, जरी त्यांच्या गरजांसाठी फुल एचडी पुरेसे आहे.

परवडणारा पर्याय

जर तुमचे बजेट कमी असेल आणि तुम्हाला लहान स्क्रीन आकार (३२-४३ इंच) हवा असेल, तर फुल एचडी स्मार्ट टीव्ही हा एक चांगला आणि परवडणारा पर्याय आहे.

प्रीमियम

जर तुम्हाला मोठा स्क्रीन आकार आणि प्रीमियम पाहण्याचा अनुभव हवा असेल, तर ४K टीव्हीमध्ये गुंतवणूक करणे योग्य आहे.

