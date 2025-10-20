ग्रीन फटाके आणि सामान्य फटाके यात फरक काय?

Mansi Khambe

प्रकाशाचा सण

दिवाळी हा प्रकाशाचा सण आहे. या दिवशी लोक रंगीबेरंगी दिव्यांनी आपली घरे सजवतात, मिठाई वाटतात आणि फटाके फोडतात.

ग्रीन फटाके

हवेच्या गुणवत्तेच्या आणि आरोग्याच्या चिंतेमुळे लोक आता ग्रीन फटाके निवडत आहेत. पण ग्रीन फटाके खरोखरच धूरविरहित असतात का? चला जाणून घेऊया.

बेरियम नायट्रेट

सामान्य फटाक्यांमध्ये बहुतेकदा जड धातू आणि ऑक्सिडायझर्स असतात जसे की बेरियम नायट्रेट, शिसे संयुगे, लिथियम क्षार आणि इतर पदार्थ जे चमकदार रंग आणि तीव्र परिणाम निर्माण करतात.

अॅल्युमिनियम

हे पदार्थ जाळल्यावर विषारी अवशेष देखील सोडतात. ग्रीन फटाक्यांमध्ये पोटॅशियम नायट्रेट आणि नियंत्रित प्रमाणात अॅल्युमिनियम सारखे कमी प्रदूषण करणारे ऑक्सिडायझर्स वापरले जातात.

हानिकारक वायू

ग्रीन फटाक्यांमुळे नियमित फटाक्यांच्या तुलनेत हानिकारक वायू आणि कणांचे प्रमाण अंदाजे ३० ते ३५% कमी होते. ग्रीन फटाक्यांमध्ये पीएम २.५, पीएम १० आणि धातूंचे प्रदूषण कमी असते.

प्रदूषणमुक्त

ते पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त नसतात. असे मानले जाते की हिरवे फटाके धूर सोडत नाहीत, परंतु ते खरे नाही. ते धूर सोडतात.

धूळ-प्रतिकारक

परंतु फरक इतकाच आहे की ग्रीन फटाके धूळ-प्रतिकारक आणि पाणी-प्रतिकारक घटकांपासून बनवले जातात जे दृश्यमान धूर आणि हवेतील धूळ कमी करतात. सामान्य फटाके खूप मोठ्याने वाजतात.

ग्रीन फटाके

परंतु ग्रीन फटाके सामान्य फटाक्यांपेक्षा शांत आणि कमी आवाज निर्माण करण्यासाठी डिझाइन केलेले असतात. अस्सल ग्रीन फटाक्यांना ओळखपत्रे असतात. विशेषतः CSIR-NEERI चा लोगो आणि QR कोड.

कोड स्कॅन

तुम्ही तो कोड स्कॅन करून त्याची सत्यता पडताळू शकता. ग्रीन फटाक्यांचे तीन प्रकार आहेत. सेफ वॉटर रिलीझर, सेफ थर्माइट क्रॅकर आणि सेफ मिनिमल अॅल्युमिनियम. हे पर्यावरणाचे प्रदूषणापासून संरक्षण करतात.

