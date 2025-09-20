एनआरआय कोटा आणि मॅनेजमेंट कोट्यामध्ये काय फरक आहे?

Vrushal Karmarkar

एनआरआय कोटा आणि मॅनेजमेंट कोटा

एनआरआय कोटा आणि मॅनेजमेंट कोट्यामध्ये बरेच फरक आहेत. उच्च शिक्षणासाठी कोणत्याही महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात प्रवेश घेण्यापूर्वी, तुम्हाला एनआरआय कोटा आणि मॅनेजमेंट कोट्यामधील फरक माहित असणे आवश्यक आहे.

प्रवेश परीक्षा

हे योग्य कोट्याचा वापर करून तुमची जागा निश्चित करण्यास मदत करेल.जेव्हा विद्यार्थ्यांना बारावीच्या गुणांच्या किंवा प्रवेश परीक्षेच्या निकालांच्या आधारे कोणत्याही संस्थेत प्रवेश मिळत नाही, तेव्हा ते कोट्याचा वापर करतात.

व्यवस्थापन कोटा

खाजगी संस्थांमध्ये व्यवस्थापन कोटा २०-४०% जागांसाठी आहे. महाविद्यालय व्यवस्थापन त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार या जागांवर प्रवेश देते. हा कोटा भारतीय नागरिकांसाठी आहे.

किमान गुण

याचा लाभ घेण्यासाठी प्रवेश परीक्षेत (लागू असल्यास) किमान गुण आवश्यक आहेत. कोणताही विशेष दर्जा (जसे की अधिवास) आवश्यक नाही. फी सामान्य जागांपेक्षा जास्त आहे.

एनआरआय कोटा

एनआरआय कोटा १०-१५% जागा एनआरआय, ओसीआय, पीआयओ किंवा त्यांच्या प्रायोजित भारतीय नागरिकांसाठी राखीव आहेत. यासाठी एनआरआय दर्जा (पासपोर्ट, व्हिसा, प्रायोजकाचा पुरावा) आवश्यक आहे.

अमेरिकन डॉलर्स

शुल्क खूप जास्त आहे आणि सामान्यतः ते अमेरिकन डॉलर्स किंवा समतुल्य रुपयांमध्ये भरावे लागते. यामध्ये प्रवेश समुपदेशन किंवा महाविद्यालयीन प्रक्रियेद्वारे केला जातो.

राज्य समुपदेशन

व्यवस्थापन कोटामधून राज्य समुपदेशन किंवा महाविद्यालयातून थेट प्रवेश मिळू शकतो. यासाठी बारावीची गुणपत्रिका, प्रवेश परीक्षेचा स्कोअरकार्ड, ओळखपत्र, हस्तांतरण प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

एनआरआय स्थिती

एनआरआय कोटामध्ये प्रवेश एमसीसी (डीम्ड युनिव्हर्सिटीज) किंवा राज्य समुपदेशनाद्वारे असेल. एनआरआय स्थिती पडताळणी देखील आवश्यक आहे.

स्थितीचा पुरावा

एनआरआय स्थितीचा पुरावा (पासपोर्ट, व्हिसा, रोजगार पत्र), प्रायोजकत्व शपथपत्र, १२वी गुणपत्रिका, प्रवेश परीक्षेतील गुण यासारखे कागदपत्रे सादर करावी लागतील. एनआरआय उमेदवार मर्यादित असल्याने स्पर्धा कमी आहे.

