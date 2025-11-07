SIP, HIP आणि TIP मध्ये काय फरक आहे? गुंतवणुकीसाठी कोणता प्लॅन चांगला?

Mansi Khambe

आर्थिक नियोजन

जेव्हा आर्थिक नियोजनाचा विचार येतो तेव्हा कुठे गुंतवणूक करायची आणि तुमचे पैसे कसे सुरक्षित करायचे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. वैयक्तिक वित्तव्यवस्थेच्या चर्चेत अनेकदा तीन योजना येतात.

तीन योजना

सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन, हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन आणि टर्म इन्शुरन्स प्लॅन. चला हे तिन्ही एकमेकांपासून कसे वेगळे आहेत? कोणता सर्वोत्तम गुंतवणूक पर्याय आहे? ते पाहूया.

पद्धतशीर गुंतवणूक योजना

सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) मध्ये तुम्हाला मासिक किंवा तिमाही अशा नियमित अंतराने म्युच्युअल फंडात निश्चित रक्कम गुंतवावी लागते.

फायदेशीर

दीर्घकाळासाठी संपत्ती निर्माण करू इच्छिणाऱ्यांसाठी, जसे की निवृत्ती निधी, मुलांचे शिक्षण किंवा घर खरेदी करणे फायदेशीर आहे. बाजारातील चढउतार असूनही ते स्थिर राहते.

सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन

रुपी खर्चाच्या सर्व गोष्टींद्वारे, सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन बाजारातील चढउतारांचा धोका कमी करतात. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुम्ही दरमहा फक्त ₹५०० पासून सुरुवात करू शकता.

आरोग्य विमा योजना

हे केवळ गुंतवणूकीचे साधन नाही तर आर्थिक सुरक्षेचा एक आवश्यक भाग आहे. वैद्यकीय आणीबाणी अनपेक्षितपणे येऊ शकते आणि तुमची बचत लवकर कमी करू शकते.

आजारपण

आरोग्य विमा योजना हे सुनिश्चित करते की आजारपण, रुग्णालयात दाखल होणे किंवा शस्त्रक्रियेदरम्यान तुम्ही आणि तुमचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आहात.

खोलीचे शुल्क

पॉलिसीनुसार, या योजनेत वैद्यकीय बिल, खोलीचे शुल्क, शस्त्रक्रिया खर्च आणि रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी आणि नंतरच्या खर्चाचाही समावेश आहे.

टर्म इन्शुरन्स प्लॅन

ही योजना शुद्ध जीवन विमा प्रदान करते. यात कोणत्याही बचत किंवा गुंतवणूकीचे फायदे समाविष्ट नाहीत.

अचानक मृत्यू

एखाद्या व्यक्तीच्या अचानक मृत्यूच्या बाबतीत कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा त्याचा एकमेव उद्देश आहे. ही योजना कमी प्रीमियमवर उच्च कव्हर रक्कम देते.

संतुलित

या तिन्ही योजनांपैकी प्रत्येक योजना वेगवेगळ्या पण तितक्याच महत्त्वाच्या उद्देशाने काम करते. एक स्मार्ट आर्थिक योजना तिन्ही योजना संतुलित पद्धतीने समाविष्ट करू शकते.

संपत्ती

एक पद्धतशीर गुंतवणूक योजना तुम्हाला कालांतराने तुमची संपत्ती वाढविण्यास मदत करते. आरोग्य विमा योजना तुम्हाला वैद्यकीय बिलांवर बचत करण्यास मदत करते. टर्म इन्शुरन्स एखाद्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत त्याच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची हमी देखील देते.

