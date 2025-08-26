i आणि j वरील अनुस्वारला काय म्हणतात? तुम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर माहिती आहे का?

Mansi Khambe
i आणि j या लहान अक्षरांवरील बिंदूला टायट्युलर किंवा सुपरस्क्रिप्ट डॉट म्हणतात. टायट्युलर हा शब्द टिनी आणि लिटल या शब्दांचे संयोजन असल्याचे मानले जाते.
हा लॅटिन शब्द टायट्युलसपासून आला आहे आणि त्याचा अर्थ लेखन किंवा छपाईमध्ये एक लहान बिंदू किंवा स्ट्रोक आहे. तुर्कीमध्ये i आणि j या लहान अक्षरांवरील बिंदू हा अक्षराचा अविभाज्य भाग मानला जातो.
स्वतंत्र डायक्रिटिक नाही. बहुतेक भाषांमध्ये जेव्हा डायक्रिटिक त्याच्या सामान्य स्थितीत ठेवला जातो तेव्हा टायट्युलर वगळला जातो. परंतु जेव्हा डायक्रिटिक इतरत्र दिसतो तेव्हा नाही.
लहान अक्षरांवरील i आणि j हा बिंदू बहुतेक लोक सामान्यतः शीर्षक बिंदू म्हणून ओळखतात तर काही ठिकाणी त्याला सुपरस्क्रिप्ट बिंदू म्हणतात.
वर नमूद केल्याप्रमाणे हा बिंदू लॅटिन शब्द 'टायटलस' पासून आला आहे जो u, m आणि n सारख्या लांब स्ट्रोक असलेल्या अक्षरांमध्ये फरक करण्यासाठी वापरला जात असे.
i आणि j या लहान अक्षरांवरील तुम्हाला दिसणाऱ्या लहान ओळख चिन्हाला शीर्षक म्हणतात. हे हस्तलिखितातून विकसित झाले. नंतर i आणि j वर बिंदू ठेवण्याची पद्धत बनली.
शीर्षक कार्य अनेक क्षेत्रात वापरले जाते. खरं तर, i आणि j सारखी इतरही अनेक लहान अक्षरे आहेत आणि हस्तलेखनात त्यांना इतर अक्षरांपासून वेगळे करण्यासाठी ही पद्धत अस्तित्वात आली.
l किंवा u सारख्या समान दिसणाऱ्या अक्षरांमध्ये गोंधळ झाल्यामुळे हे विकसित झाले. युरोपियन भाषांमध्ये, शीर्षक i आणि j ला u पासून वेगळे करण्यास मदत करतात, विशेषतः कर्सिव्ह लेखन किंवा लिपींमध्ये.
ज्या प्रकरणांमध्ये लहान अक्षर l हे मोठ्या अक्षर I सह गोंधळले जाऊ शकते. तेथे ठिपकेदार अप्पर केस अक्षर İ चा वापर हा एक पर्याय आहे. तुर्कीसारख्या इतर भाषांमध्ये, ठिपकेदार "i" आणि ठिपके नसलेले "ı" वेगवेगळे ध्वनी दर्शवतात.