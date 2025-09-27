निवृत्तीनंतर लढाऊ विमाने कुठे जातात? नंतर त्यांचं काय होत?

Mansi Khambe
मिग-२१ आता भारतीय हवाई दलातून ऑपरेशनली निवृत्त झाले आहे. म्हणजेच ते आता आघाडीच्या मोहिमांसाठी वापरले जाणार नाही.
निवृत्तीनंतर प्रत्येक जेटची तांत्रिक तपासणी, कागदपत्रे आणि सुरक्षित हस्तांतरण प्रक्रिया पार पाडली जाते. १९६० च्या दशकात भारतीय हवाई दलात मिग-२१ चा समावेश करण्यात आला.
गेल्या काही दशकांमध्ये त्याने अनेक मोहिमांमध्ये काम केले आणि भारतीय लष्करी विमान वाहतुकीचे एक वैशिष्ट्य बनले. परंतु आता ते आकाशात उडताना दिसणार नाही. ते निवृत्त केले जात आहे.
एखाद्या एअरफ्रेमची सेवा संपल्यानंतर किंवा त्यात दोष निर्माण झाल्यानंतर ते प्रथम ग्राउंड केले जाते. तज्ञांची एक टीम डिकमिशनिंग रिपोर्ट तयार करते.
सर्व संवेदनशील एव्हिओनिक्स आणि शस्त्रे काढून टाकली जातात आणि एअरफ्रेम उडण्यायोग्य बनवले जाते. नंतर ते साठवणूक, प्रदर्शन माउंटिंग, प्रशिक्षण सहाय्य किंवा नियंत्रित स्क्रॅपिंगसाठी पाठवले जातात.
दिल्लीतील आयएएफ संग्रहालय, चंदीगड हेरिटेज सेंटर आणि एचएएल हेरिटेज बंगळुरू सारख्या ठिकाणी अनेक मिग-२१ आधीच गेट गार्डियन म्हणून काम करतात.
काही उपयुक्त भागांसाठी काढून टाकले जात आहेत. निवडक एअरफ्रेम्स जमिनीवर सूचना किंवा सुपरसॉनिक टार्गेट-ड्रोन सारख्या प्रशिक्षण भूमिकांसाठी रूपांतरित केले जातात.
जिथे ते वास्तववादी व्यायाम सुलभ करतात. बरेच लोक असा प्रश्न विचारत आहेत की कोणी ते विकत घेऊन ते शोपीसमध्ये बदलू शकेल का? तर हे सोपे काम नाही.
खाजगीरित्या खरेदी करू इच्छिणाऱ्या कोणालाही हवाई दलाच्या मुख्यालयामार्फत औपचारिक अर्ज सादर करावा लागेल.
त्यानंतर तपासणी केली जाते आणि कठोर अटींनुसार केवळ पूर्णपणे निःशस्त्रीकरण केलेले, हवेत उडण्यास योग्य एअरफ्रेम दिले जाऊ शकतात. सामान्य व्यक्तीसाठी शोपीस म्हणून मिग-२१ घेणे कठीण आहे.
जरी स्टॅटिक डिस्प्ले एअरफ्रेम उपलब्ध असले तरी ते खाजगीरित्या मिळवणे देखील कठीण आहे. तथापि, जर एखाद्या संस्थेशी किंवा संग्रहालयाच्या भागीदारीत विनंती केली गेली तर शक्यता वाढते.
