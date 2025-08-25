ट्रेनच्या तिकीटावर असणारा पीएनआर नंबर म्हणजे काय? नेमका अर्थ आणि फुलफॉर्म काय?

Mansi Khambe

रेल्वे तिकीट

जर तुम्ही तुमच्या रेल्वे तिकिटाकडे काळजीपूर्वक पाहिले असेल तर त्यावर अनेक शब्द आणि संख्या आहेत.

तिकीट बुक

जेव्हा तुम्ही रेल्वे तिकीट बुक करता तेव्हा वर किंवा मेसेजमध्ये १० अंकी क्रमांक लिहिलेला असतो ज्याला पीएनआर नंबर म्हणतात.

पीएनआर नंबर

पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हा पीएनआर नंबर काय आहे आणि तो इतका महत्त्वाचा का आहे?

पॅसेंजर नेम रेकॉर्ड

पीएनआर चे पूर्ण रूप म्हणजे पॅसेंजर नेम रेकॉर्ड, म्हणजे प्रवाशांच्या माहितीची संपूर्ण नोंद. हा एक अद्वितीय क्रमांक आहे, जो प्रत्येक बुकिंगसह तयार होतो.

आयआरसीटीसी

जेव्हा तुम्ही रेल्वे तिकीट बुक करता - ऑनलाइन (आयआरसीटीसीवर) किंवा एजंट/काउंटरवरून, तुमच्या बुकिंगसह एक पीएनआर क्रमांक दिला जातो.

रेल्वे अॅप्स

तो ई-तिकीट, संदेश आणि रेल्वे अॅप्समध्ये स्पष्टपणे लिहिलेला असतो. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की पीएनआर क्रमांक फक्त एका बुकिंगसाठी असतो.

६ प्रवाशांची माहिती

सध्या, एका पीएनआरमध्ये जास्तीत जास्त ६ प्रवाशांची माहिती असू शकते.

सीट प्रतीक्षा

जर तुमची सीट प्रतीक्षा यादीत असेल, तर प्रवासाच्या काही तास आधी त्याची स्थिती बदलू शकते.

