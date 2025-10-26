आशियातील पहिल्या महिला लोको पायलट कोण? महाराष्ट्राच्या पोरीनं इतिहास रचला होता

Mansi Khambe
महाराष्ट्रातील सातारा येथे जन्मलेल्या सुरेखा यादव यांनी लोको पायलट म्हणून नोकरी मिळवण्यापूर्वी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये डिप्लोमा मिळवला होता.
त्यांनी प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक ड्रायव्हर म्हणून सुरुवात केली. पारंपारिकपणे पुरुषप्रधान या क्षेत्रात शिखर गाठण्यासाठी अनेक अडथळे पार केले.
आशियातील पहिली लोकोमोटिव्ह पायलट असण्यासोबत त्या २०२३ मध्ये सोलापूर ते सीएसएमटी अशी ट्रेन चालवणारी पहिली महिला वंदे भारत एक्सप्रेस लोको पायलट बनल्या.
१९८९ मध्ये भारतीय रेल्वेमध्ये सामील होऊन वंदे भारत ते राजधानी एक्सप्रेस या उपनगरीय लोकल ट्रेनमध्ये काम करून सुरेखा यांनी पुरुषप्रधान क्षेत्रातील अडथळे दूर केले.
१९९० मध्ये, त्या सहाय्यक चालक बनल्या आणि खंडातील पहिल्या महिला रेल्वे चालक होण्याचा मान मिळवला.
त्यांनी मुंबईच्या उपनगरीय लोकल ट्रेन तसेच भारतातील सर्वात उंच घाट विभागांमधून मालगाड्या चालवल्या. त्यांनी वंदे भारत ते राजधानी एक्सप्रेस अशा काही प्रतिष्ठित गाड्या देखील चालवल्या.
१९९६ मध्ये त्यांनी पहिली मालगाडी चालवली. हळूहळू पदोन्नती मिळवली. २००० मध्ये त्यांना मोटरवुमन म्हणून बढती मिळाली. २०१० मध्ये ते फेरी चालक म्हणून पात्र झाल्या.
तर विविध मार्गांवर लांब पल्ल्याच्या मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांचे नेतृत्व केले. त्यांच्या कामगिरीसाठी त्यांना राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर अनेक सन्मान मिळाले आहेत.
