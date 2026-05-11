पिवळा, नारंगी नाही तर..., सूर्याचा रंग कोणता? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहित नाही

Mansi Khambe

लहानपणापासून सर्वांना सूर्याचा रंग सोनेरी पिवळा किंवा तेजस्वी नारंगी असल्याची माहिती आहे. परंतु वैज्ञानिक तपासणीतून हे रंग पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे समोर आले आहे.

पांढरा सूर्य

अवकाशाच्या खोलवरच्या भागातून पाहिल्यास सूर्य पिवळ्या गोलासारखा नव्हे, तर दुधासारखा पांढरा आणि चमकदार असल्याचे वैज्ञानिकांचे म्हणणे आहे.

पृथ्वीवरील वातावरण

रंगांचा हा संपूर्ण खेळ आपल्या पृथ्वीच्या वातावरणावर आणि प्रकाश प्रक्रियेवर अवलंबून असतो.

इंद्रधनुष्य

सूर्यापासून निघणारा प्रकाश एक जटिल मिश्रण आहे, ज्यामध्ये इंद्रधनुष्याचे सातही रंग असतात. जेव्हा हे सर्व रंग एकत्र येतात, तेव्हा हा प्रकाश आपल्या डोळ्यांना पांढरा दिसतो.

चंद्राची छाया

याच कारणामुळे, आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक किंवा चंद्रावरून घेतलेल्या छायाचित्रांमध्ये सूर्य पूर्णपणे पांढरा दिसतो. कारण तिथे पृथ्वीसारखे वातावरण नसल्यामुळे प्रकाश त्याच्या मूळ स्वरूपातच राहतो.

वायू

सूर्य पिवळा किंवा नारंगी दिसण्याचे कारण म्हणजे पृथ्वीभोवती असलेले वायू आणि धुळीच्या कणांचे आवरण.

सूर्यप्रकाश

सूर्यप्रकाश पृथ्वीवरील वातावरणात प्रवेश करतो, तेव्हा तो हवेतील कणांशी टक्कर देतो. ज्यामुळे आकाश निळे दिसते आणि उरलेला सूर्यप्रकाश फिकट पिवळा दिसतो.

लाल रंग

तसेच सकाळ आणि संध्याकाळी सूर्य क्षितिजाच्या जवळ असतो, ज्यामुळे सूर्याचा रंग गडद नारंगी किंवा लाल दिसून येतो. यावेळी सूर्यप्रकाशाला आपल्या डोळ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वातावरणातून अधिक अंतर कापावे लागते.

लालसर छटा

सूर्यप्रकाशाच्या या प्रक्रियेदरम्यान लाल आणि नारंगी रंगांच्या जास्त तरंगलांबीचे रंग आपल्यापर्यंत पोहोचतात, ज्यामुळे मावळत्या सूर्याला लालसर छटा येते.

