ब्रेडचे पहिले आणि शेवटचे तुकडे वेगवेगळे का असतात? जाणून घ्या मागील रंजक कारण...

Mansi Khambe
आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात अनेक गोष्टी वापरतो. पण अनेकदा त्यांचे बारकाईने निरीक्षण करत नाही. थोडे लक्ष दिल्यास अगदी साध्या गोष्टींमध्येही मनोरंजक अर्थ दडलेले असतात.
Bread Slice
ESakal
अशीच एक वस्तू म्हणजे ब्रेड. जवळजवळ प्रत्येक घरात ब्रेड खाल्ला जातो. विशेषतः नाश्त्यासाठी.
Bread Slice
ESakal
पण तुमच्या कधी लक्षात आले आहे का की ब्रेडचे वरचे आणि खालचे तुकडे बाकीच्यांपेक्षा वेगळे दिसतात?
Bread Slice
ESakal
हे दोन तुकडे अधिक गडद, थोडेसे टणक आणि आकारानेही वेगळे असतात. याचे कारण पाव बनवण्याच्या प्रक्रियेत दडलेले आहे.
Bread Slice
ESakal
जेव्हा ओव्हनमध्ये पाव भाजला जातो तेव्हा तो एका साच्यात ठेवला जातो. या प्रक्रियेदरम्यान पावाच्या पुढच्या आणि मागच्या बाजूंना थेट उष्णता मिळते.
Bread Slice
ESakal
ज्यामुळे पाव जास्त शिजतो, त्याचा रंग गडद होतो. तो अधिक कडक होतो. याउलट मधल्या फोडींना तितकी थेट उष्णता मिळत नाही, त्यामुळे त्या मऊ आणि फिकट रंगाच्या राहतात.
Bread Slice
ESakal
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, हे वेगळे तुकडे पॅकेजमधून का काढले जात नाहीत? याचे उत्तर उपयुक्त आहे.
Bread Slice
ESakal
हे दोन कडेचे तुकडे प्रत्यक्षात एका प्रकारच्या संरक्षक थरासारखे काम करतात. पॅकेट उघडल्यानंतर, हे उरलेला ब्रेड लवकर सुकण्यापासून वाचवतात.
Bread Slice
ESakal
आतील स्लाइस जास्त काळ ताजे ठेवतात. याचा अर्थ असा की, पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्हाला ब्रेडचा पहिला किंवा शेवटचा तुकडा वेगळा दिसलेला दिसेल.
Bread Slice
ESakal
तेव्हा हे समजून घ्या की तो केवळ दिसण्यातच वेगळा नाही, तर संपूर्ण पॅकेट ताजे ठेवण्यातही त्याची महत्त्वाची भूमिका असते.
Bread Slice
ESakal
lightning strikes in ocean
ESakal