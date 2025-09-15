समुद्राखाली टाकलेल्या इंटरनेट केबलचे मालक कोण?

Mansi Khambe

इंटरनेट

आज इंटरनेट वापरणे आपल्या जीवनाचा एक भाग बनले आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की इंटरनेट कुठून येते? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

Sea Internet Cable

|

ESakal

समुद्राखाली केबल्स

बऱ्याचदा लोकांना वाटते की इंटरनेट आकाशातून येते. पण जगातील ९९ टक्के इंटरनेट समुद्राखाली टाकलेल्या केबल्सद्वारे येते. हे इंटरनेट वरून येत नाही तर खालून येते. म्हणजे समुद्राच्या आतून.

Sea Internet Cable

|

ESakal

विश्वासार्ह मार्ग

जगातील विविध देशांना इंटरनेटशी जोडण्याचा सर्वात मजबूत आणि विश्वासार्ह मार्ग म्हणजे समुद्राखाली टाकलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबल्स. या केबल्स हजारो किलोमीटर लांब आहेत आणि समुद्राच्या खोलवर टाकल्या आहेत.

Sea Internet Cable

|

ESakal

इंटरनेट डेटा

या केबल्सद्वारे जगाच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात इंटरनेट डेटा पाठवला आणि प्राप्त केला जातो. १८३० च्या दशकात जेव्हा टेलिग्राफचा शोध लागला तेव्हा इंटरनेट केबल्सची सुरुवात झाली.

Sea Internet Cable

|

ESakal

इंटरनेट केबल्स

त्या वेळीही संपर्कासाठी तारांचा वापर केला जात असे. त्यानंतर १८५८ मध्ये अमेरिकन उद्योगपती सायरस वेस्टफिल्डने अटलांटिक महासागराखाली पहिली टेलिग्राफ केबल टाकली. जी अमेरिका आणि ब्रिटनला जोडली.

Sea Internet Cable

|

ESakal

पहिली टेलिग्राफ केबल

जरी ही केबल जास्त काळ टिकली नाही, तरी ती एक मोठी सुरुवात होती. १८६६ मध्ये पहिली कायमस्वरूपी समुद्राखालील केबल यशस्वीरित्या बसवण्यात आली.

Sea Internet Cable

|

ESakal

पाणबुडी केबल्स

यानंतर जगभरात टेलिग्राफ आणि नंतर इंटरनेट केबल्स समुद्राखाली टाकल्या जाऊ लागल्या. आज संपूर्ण जगाला जोडणाऱ्या १४ लाख किलोमीटर लांबीच्या पाणबुडी केबल्स आहेत. जगातील ९९ टक्के इंटरनेट या केबल्समधून येते.

Sea Internet Cable

|

ESakal

आंतरराष्ट्रीय डेटा फायबर

भारतातील बहुतेक इंटरनेट देखील या पाणबुडी केबल्समधून येते. सुमारे ९५ टक्के आंतरराष्ट्रीय डेटा फायबर ऑप्टिक केबल्सद्वारे देशात येतो. एकूण १७ आंतरराष्ट्रीय केबल्स भारतात येतात.

Sea Internet Cable

|

ESakal

१४ पाणबुडी स्टेशन्स

या देशातील १४ पाणबुडी स्टेशन्सशी जोडलेले आहेत. ही स्टेशन्स प्रामुख्याने मुंबई, चेन्नई, कोचीन, तुतीकोरिन, त्रिवेंद्रम येथे आहेत. समुद्राखालून या ठिकाणी केबल्स येतात. तेथून इंटरनेट देशाच्या विविध भागात पसरते.

Sea Internet Cable

|

ESakal

फायबर ऑप्टिक केबल्स

समुद्राखाली टाकलेल्या हजारो किलोमीटर लांबीच्या फायबर ऑप्टिक केबल्समधून इंटरनेट येते. परंतु या समुद्राखालील इंटरनेट केबल्स कोणत्याही सरकारच्या मालकीच्या नाहीत.

Sea Internet Cable

|

ESakal

भारत सरकार

म्हणजेच भारत सरकार किंवा अमेरिकन सरकारची त्यांच्यावर थेट मालकी नाही. तर समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सचे खरे मालक खाजगी टेलिकॉम आणि तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत.

Sea Internet Cable

|

ESakal

तंत्रज्ञान आणि संसाधने

त्यांच्याकडे समुद्राखाली केबल्स टाकण्यासाठी, त्यांची देखभाल करण्यासाठी आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात इंटरनेट डेटा पाठवण्यासाठी आवश्यक पैसा, तंत्रज्ञान आणि संसाधने आहेत.

Sea Internet Cable

|

ESakal

आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्शन

भारतात, या समुद्राखालील केबल्स टाकणाऱ्या आणि चालवणाऱ्या कंपन्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्शनचा आधार आहेत. या कंपन्या टाटा कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल, सिफी टेक्नॉलॉजीज आणि बीएसएनएल आहेत.\

Sea Internet Cable

|

ESakal

मोटारसायकलचे जनक कोणाला म्हणतात? यांच्या विषयी तुम्हाला माहिती आहे का?

First Motorcycle

|

ESakal

येथे क्लिक करा