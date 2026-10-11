रिकाम्यापोटी कोणती फळं खावीत?

सकाळ डिजिटल टीम

कोणती फळे खावी?

रिकाम्यापोटी फळ खाणं फायद्याचं आहे, पण प्रत्येक फळ चालत नाही. चुकीचं फळ खाल्लं तर अॅसिडिटी वाढते. कोणती फळं बेस्ट आहेत ते पाहूया.

Fruits

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पपई

पपई हे रिकाम्यापोटी खाण्यासाठी सर्वात चांगलं फळ आहे. यात पपेन एन्झाइम असतं, जे पचन सुधारतं, बद्धकोष्ठता कमी करतं आणि पोट साफ ठेवतं.

Fruits

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Esakal

टरबूज

यात ९०% पाणी असतं. सकाळी खाल्ल्याने शरीर हायड्रेट होतं, डिटॉक्स होतं आणि उष्णता कमी होते. जड जेवणापूर्वी हा बेस्ट पर्याय.

Fruits

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Esakal

पेरू आणि डाळिंब

पेरूमध्ये फायबर जास्त, साखर कमी. डाळिंबात अँटिऑक्सिडंट भरपूर. दोन्ही हृदयासाठी आणि हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी उत्तम आहेत.

Fruits

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Esakal

केळं

केळं अनशापोटी खाऊ शकता, पण फक्त केळ नको. केळ्यासोबत ४-५ भिजवलेले बदाम खा, नाहीतर मॅग्नेशियममुळे पोटात जळजळ होऊ शकते.

Fruits

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Esakal

किवी, बेरी, सफरचंद

किवीमध्ये व्हिटॅमिन C खूप जास्त, बेरीमध्ये अँटिऑक्सिडंट. सफरचंद सकाळी खाल्ल्याने दिवसभर एनर्जी राहते.

Fruits

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Esakal

कोणती टाळावीत?

अनशापोटी संत्री, मोसंबी, द्राक्षं आणि कच्ची आंबट फळं टाळा. त्यातील अॅसिडमुळे पोटाच्या आतल्या लायनिंगला त्रास होतो.

Fruits

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Esakal

लक्षात ठेवा

फळं नेहमी चिरल्यानंतर लगेच खा, ज्यूस करू नका. फळ खाल्ल्यानंतर ३० मिनिटांनीच चहा/कॉफी घ्या.

Fruits

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Esakal

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