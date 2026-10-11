२०० वर्षांनी खऱ्या जंगली घोड्याचा जन्म

सकाळ डिजिटल टीम
कझाकस्तानच्या गवताळ मैदानात जवळपास २०० वर्षांनंतर प्रजेवाल्स्की घोड्याच्या पिल्लाचा जन्म झालाय.
Wild Horse
Esakal
दोन घोडींनी आठ दिवसांच्या अंतराने दोन शिंगरूंना जन्म दिला आहे. ही दोन्ही नर जातीची आहेत.
Wild Horse
Esakal
२२ ऑगस्टला सात वर्षांच्या घोडीने पहिलं शिंगरू जन्माला घातलं. त्यानंतर आठ दिवसांनी दुसरं शिंगरू जन्मलं.
Wild Horse
Esakal
उम्ब्रा नावाच्या सहा वर्षांच्या घोडीने दुसऱ्या नर शिंगरू जन्माला घातलं असून हा दुर्मिळ क्षण आहे.
Wild Horse
Esakal
संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमानुसार, जवळपास दोन शतकांत या मैदानात या प्रजातीचा हा पहिला जन्म असू शकतो.
Wild Horse
Esakal
२०२४ पासून आतापर्यंत युरोपमधील प्राणिसंग्रहालयांतून २२ प्रजेवाल्स्की घोडे कझाकस्तानमध्ये आणण्यात आले आहेत.
Wild Horse
Esakal
२०२९ पर्यंत कझाकस्तानमध्ये या घोड्यांची संख्या ४० पर्यंत वाढवण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
Wild Horse
Esakal
शिकार आणि शेतीसाठी जमिनीचा वापर वाढल्याने या घोड्यांची संख्या घटली. या घोड्यांची प्रजाती ही जगातली शेवटची जंगली घोड्यांची प्रजाती मानली जाते.
Wild Horse
Esakal
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