कॅमेरा असलेला जगातील पहिला मोबाईल फोन कोणता होता?

आजकाल स्मार्टफोनमध्ये बहुतेकदा चार कॅमेरे येतात, पण नेहमीच असे नव्हते. सुमारे ३० वर्षांपूर्वीपर्यंत कोणत्याही मोबाईल फोनमध्ये कॅमेरा नव्हता.
त्यामुळे लोकांना चॅटिंगसाठी वेगळे उपकरण आणि फोटोग्राफीसाठी कॅमेराची आवश्यकता होती. १९९९ पर्यंत ही परिस्थिती बदलली आणि जगाला कॅमेरा असलेला पहिला मोबाईल फोन मिळाला.
आज जगात पहिल्यांदाच कॅमेरा असलेला कोणता मोबाईल फोन लाँच करण्यात आला ते जाणून घेऊया. मे १९९९ मध्ये जपानमध्ये बिल्ट-इन कॅमेरा असलेला जगातील पहिला मोबाईल फोन लाँच करण्यात आला.
क्योसेरा व्हीपी-२१० हा बिल्ट-इन कॅमेरा असलेला पहिला फोन होता जो लोकांना विकला गेला. त्यात ०.११ एमपी कॅमेरा होता आणि तो एका वेळी २० फोटो साठवू शकत होता. त्यावेळी त्याची किंमत ४०,००० येन होती.
दक्षिण कोरियाची कंपनी सॅमसंगने जगातील पहिला बिल्ट-इन कॅमेरा असलेला फोन लाँच केल्याचा दावा केला आहे. जून २००० मध्ये सॅमसंगने दक्षिण कोरियामध्ये SCH-V200 लाँच केला.
हा फोन ०.३५ मेगापिक्सेलवर २० फोटो काढू शकतो. हे फोटो फोनच्या १.५ इंचाच्या TFT LCD स्क्रीनवर पाहता येतात. फोटो पाठवण्यासाठी तो पीसीशी कनेक्ट करणे आवश्यक होते.
सॅमसंग व्यतिरिक्त, आणखी एका कंपनीनेही बिल्ट-इन कॅमेरा असलेला पहिला फोन लाँच केल्याचा दावा केला आहे. अहवालानुसार, नोव्हेंबर २००० मध्ये, शार्प नावाच्या कंपनीने शार्प जे-फोन लाँच केला.
जो कॅमेरा असलेला मोबाईल फोन होता. हा जगातील पहिला फोन असल्याचे म्हटले जाते जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने फोटो पाठवू शकत होता. कंपनीने फोन आणि कॅमेरा हार्डवेअर एकाच डिव्हाइसमध्ये एकत्रित केले.
हा फोन ०.११ मेगापिक्सेल फोटो घेण्यास आणि ईमेल पाठवण्यास सक्षम होता. कॅमेरा-चालित मोबाईल फोनच्या विकासात हा फोन एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
