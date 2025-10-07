कॅमेरा असलेला जगातील पहिला मोबाईल फोन कोणता होता?

Mansi Khambe

कॅमेरे

आजकाल स्मार्टफोनमध्ये बहुतेकदा चार कॅमेरे येतात, पण नेहमीच असे नव्हते. सुमारे ३० वर्षांपूर्वीपर्यंत कोणत्याही मोबाईल फोनमध्ये कॅमेरा नव्हता.

first camera mobile phone

|

ESakal

उपकरण

त्यामुळे लोकांना चॅटिंगसाठी वेगळे उपकरण आणि फोटोग्राफीसाठी कॅमेराची आवश्यकता होती. १९९९ पर्यंत ही परिस्थिती बदलली आणि जगाला कॅमेरा असलेला पहिला मोबाईल फोन मिळाला.

first camera mobile phone

|

ESakal

मोबाईल फोन

आज जगात पहिल्यांदाच कॅमेरा असलेला कोणता मोबाईल फोन लाँच करण्यात आला ते जाणून घेऊया. मे १९९९ मध्ये जपानमध्ये बिल्ट-इन कॅमेरा असलेला जगातील पहिला मोबाईल फोन लाँच करण्यात आला.

first camera mobile phone

|

ESakal

बिल्ट-इन कॅमेरा

क्योसेरा व्हीपी-२१० हा बिल्ट-इन कॅमेरा असलेला पहिला फोन होता जो लोकांना विकला गेला. त्यात ०.११ एमपी कॅमेरा होता आणि तो एका वेळी २० फोटो साठवू शकत होता. त्यावेळी त्याची किंमत ४०,००० येन होती.

first camera mobile phone

|

ESakal

फोन लाँच

दक्षिण कोरियाची कंपनी सॅमसंगने जगातील पहिला बिल्ट-इन कॅमेरा असलेला फोन लाँच केल्याचा दावा केला आहे. जून २००० मध्ये सॅमसंगने दक्षिण कोरियामध्ये SCH-V200 लाँच केला.

first camera mobile phone

|

ESakal

फोटो

हा फोन ०.३५ मेगापिक्सेलवर २० फोटो काढू शकतो. हे फोटो फोनच्या १.५ इंचाच्या TFT LCD स्क्रीनवर पाहता येतात. फोटो पाठवण्यासाठी तो पीसीशी कनेक्ट करणे आवश्यक होते.

first camera mobile phone

|

ESakal

सॅमसंग

सॅमसंग व्यतिरिक्त, आणखी एका कंपनीनेही बिल्ट-इन कॅमेरा असलेला पहिला फोन लाँच केल्याचा दावा केला आहे. अहवालानुसार, नोव्हेंबर २००० मध्ये, शार्प नावाच्या कंपनीने शार्प जे-फोन लाँच केला.

first camera mobile phone

|

ESakal

कॅमेरा हार्डवेअर

जो कॅमेरा असलेला मोबाईल फोन होता. हा जगातील पहिला फोन असल्याचे म्हटले जाते जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने फोटो पाठवू शकत होता. कंपनीने फोन आणि कॅमेरा हार्डवेअर एकाच डिव्हाइसमध्ये एकत्रित केले.

first camera mobile phone

|

ESakal

ईमेल

हा फोन ०.११ मेगापिक्सेल फोटो घेण्यास आणि ईमेल पाठवण्यास सक्षम होता. कॅमेरा-चालित मोबाईल फोनच्या विकासात हा फोन एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

first camera mobile phone

|

ESakal

पर्सनैलिटी राइट्ससाठी भरपाई कशी निश्चित केली जाते?

Personality Rights

|

ESakal

येथे क्लिक करा