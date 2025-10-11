भारतातील पहिली मालगाडी कधी आणि कुठे धावली?

Mansi Khambe
भारतीय रेल्वेकडे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे आणि आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे. भारतीय रेल्वेमधून दररोज अंदाजे २.५ कोटी प्रवासी प्रवास करतात.
याव्यतिरिक्त, रेल्वे दररोज लाखो मेट्रिक टन मालवाहतूक करते. ज्यामुळे आर्थिक विकासाची चाके गतिमान होतात. कारण रेल्वेच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा भाग मालवाहतुकीतून येतो.
तुम्हाला माहिती आहे का की भारतातील पहिल्या प्रवासी ट्रेनच्या आधी एक मालवाहतूक ट्रेन धावत होती? भारतात पहिली मालवाहतूक ट्रेन कधी धावली आणि ती कुठे गेली?
भारतातील पहिली मालगाडी २२ डिसेंबर १८५१ रोजी धावली. त्यावेळी, भारतात धावणारी ही पहिलीच अशी ट्रेन होती. भारतातील पहिली मालगाडी उत्तराखंड राज्यातील रुरकी आणि पिरान कालियार दरम्यान धावली.
त्यावेळी गंगा कालव्याचे बांधकाम सुरू होते. ब्रिटिशांना माती आणि इतर बांधकाम साहित्याची वाहतूक करण्याची गरज होती. यासाठी, या दोन्ही ठिकाणांमध्ये एक रेल्वे ट्रॅक टाकण्यात आला.
ही मालगाडी चालवण्यात आली. त्यावेळी मालगाडी चालवण्यासाठी इंग्लंडमधून एक इंजिन आयात केले जात होते. इंजिनला दोन वॅगन जोडल्या गेल्या होत्या, ज्या अंदाजे २०० टन माल वाहून नेत होत्या.
इंजिनने १० किलोमीटरचे अंतर ३८ मिनिटांत पूर्ण केले. या इंजिनला जेनी लिंड म्हणून ओळखले जात असे. दुर्दैवाने, ही ट्रेन फक्त नऊ महिने चालली. १८५२ मध्ये, ट्रेनला अपघात झाला.
तिच्या इंजिनला आग लागली. या घटनेनंतर, मालगाडीची वाहतूक बंद झाली. सध्या, ही लाईन पूर्णपणे बंद आहे आणि दोन्ही रेल्वे स्थानके आता कार्यरत नाहीत.
गंगा कालव्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ही लाईन बंद करण्यात आली होती आणि अपघातानंतर, ब्रिटिशांनी कधीही रेल्वे सेवेकडे लक्ष दिले नाही.
