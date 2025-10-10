भारतातील 'या' गावात विदेशी महिला गर्भवती राहण्यासाठी का येतात? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe

प्रेग्नन्सी टुरिझम

इंटरनेटवर एक शब्द तुफान व्हायरल होत आहे. तो म्हणजे प्रेग्नन्सी टुरिझम. याचा अर्थ महिला दुसऱ्या देशात बाळंतपणासाठी आपला देश सोडून जातात.

Pregnancy tourism

|

ESakal

लडाख

यामुळे बाळाला जन्मापासूनच नागरिकत्व मिळू शकते. मुलाला देशात चांगल्या सुविधा देखील मिळू शकतात. ही प्रवृत्ती जगभरात अनेक ठिकाणी अस्तित्वात आहे. भारतातील लडाखचा या यादीत समावेश आहे.

Pregnancy tourism

|

ESakal

अनुवंशशास्त्र

पण लडाख का? याचे उत्तर तेथील पुरुषांमध्ये आणि त्यांच्या अनुवंशशास्त्रात आहे. उंच उंची, गोरा रंग, निळे डोळे... या पुरुषांना आर्य मानले जाते.

Pregnancy tourism

|

ESakal

आर्य वंश

दुसऱ्या शब्दांत, त्यांना मूळ आर्य वंश किंवा "शेवटचे शुद्ध आर्य" असेही म्हणतात. परदेशी महिला, विशेषतः जर्मनी आणि युरोपमधील, या पुरुषांच्या शुक्राणूंपासून मुले जन्माला घालण्याच्या विशिष्ट उद्देशाने लडाखमध्ये येतात.

Pregnancy tourism

|

ESakal

गर्भधारणा पर्यटन

लडाखमधील काही गावे, जसे की दाह, हनु, दार्चिक आणि गार्कोन, "गर्भधारणा पर्यटनासाठी" प्रसिद्ध आहेत. तिथे राहणाऱ्या लोकांना ब्रोकपा किंवा ड्रोग्पा म्हणतात, हे नाव बौद्ध धर्माशी संबंधित आहे.

Pregnancy tourism

|

ESakal

अलेक्झांडर

हा समुदाय स्वतःला अलेक्झांडर द ग्रेटच्या सैनिकांचे वंशज मानतो. या समुदायातील पुरुषांची उंची, तीक्ष्ण वैशिष्ट्ये, निळे डोळे आणि गोरा रंग आहे. ही वैशिष्ट्ये त्यांना वेगळे करतात.

Pregnancy tourism

|

ESakal

शुद्ध आर्य

म्हणूनच परदेशी महिला लडाखमध्ये येतात. त्यांचा असा विश्वास आहे की यामुळे त्यांच्या मुलांना ब्रोकपा पुरुषांमध्ये आढळणारे 'शुद्ध आर्य' जनुके मिळतील.

Pregnancy tourism

|

ESakal

मासिक

वाइस या मासिकात प्रकाशित झालेल्या एका लेखात असे म्हटले आहे की जमिनीचे वाद टाळण्यासाठी या समुदायाने एकमेकांमध्ये लग्न केले.

Pregnancy tourism

|

ESakal

लग्न

जर भावांना त्यांची जमीन किरकोळ वादांमुळे विभागली जाऊ नये असे वाटत असेल तर ते सर्व एकाच महिलेशी लग्न करतील. याचा अर्थ असा की सर्व भावांना एकच पत्नी होती.

Pregnancy tourism

|

ESakal

आर्य गाव

शिवाय, त्यांच्या शुद्ध आर्य जनुकांची शुद्धता राखण्यासाठी, या समुदायांनी एकमेकांमध्ये किंवा इतर आर्य गावांमध्ये लग्न केले असे म्हटले जाते. ब्रोकपा जमातीची ओळख त्यांच्या रंगीबेरंगी शिरपेचावरून होते.

Pregnancy tourism

|

ESakal

टेपी

ज्याला टेपी म्हणतात. ती विविध रंगीबेरंगी प्रॉप्स आणि रंगीबेरंगी बेरी फुलांनी सजवलेली असते. ब्रोकपा लोकांचा असा विश्वास आहे की ही टेपी वाईट नजरेपासून वाचवते.

Pregnancy tourism

|

ESakal

मेंढीच्या लोकरीचा फेरन

पुरुष सामान्यतः कमरबंद असलेले मरून गाऊन घालतात. स्त्रिया जड धातू, सोने आणि चांदीचे दागिने घालतात. तसेच मेंढीच्या कातडीचा लांब झगा आणि मेंढीच्या लोकरीचा फेरन घालतात.

Pregnancy tourism

|

ESakal

शुद्ध आर्य जनुकं

या समुदायाबद्दलच्या बातम्या फिरत आहेत. ज्यात दावा केला जात आहे की त्यांच्या शुद्ध आर्य जनुकांमुळे प्रजननासाठी पुरुषांची मागणी आहे.

Pregnancy tourism

|

ESakal

मंजूर अहमद खान

याबाबत काश्मीर विद्यापीठाचे प्राध्यापक मंजूर अहमद खान यांनी इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये एक अभ्यास प्रकाशित केला आहे.

Pregnancy tourism

|

ESakal

दिवाळीत मुंबईच्या 'या' ५ बाजारपेठांमध्ये खरेदी करा, कमी किमतीत सर्वकाही मिळवा

Diwali Shopping

|

ESakal

येथे क्लिक करा