मानवी अस्तित्वासाठी सुरूवात झाली पण...; मेकअप सौंदर्य वाढवणारे साधन कसे बनले? वाचा इतिहास

Mansi Khambe

असंख्य ब्युटी ब्रँड

आजकाल, बाजारात असंख्य ब्युटी ब्रँड उदयास आले आहेत. त्यांनी नवीन मेकअप उत्पादने लाँच केली आहेत. परिणामी, मेकअप हे बाजारात फॅशनचे एक साधन बनले आहे.

मेकअपची सुरुवात

मेकअपची सुरुवात कधी आणि कुठून झाली हे तुम्हाला माहिती आहे का? सुरुवातीला, मेकअप फॅशनसाठी नव्हे तर जगण्यासाठी बनवला गेला होता, परंतु कालांतराने त्याचा वापर विकसित झाला.

आधुनिक फॅशनचे साधन

आज तो आधुनिक फॅशनचे एक साधन बनला आहे. प्राचीन काळी, मेकअप आकर्षक दिसण्यासाठी किंवा सौंदर्य वाढवण्यासाठी वापरला जात नव्हता. त्याऐवजी, तो जगण्याचा एक मार्ग होता.

नैसर्गिक रंगद्रव्ये

सुरुवातीच्या काळात मानव त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि शरीरावर लाल माती, राख आणि धूळ यांसारखे नैसर्गिक रंगद्रव्ये लावत असत.

डोळ्यांचे संरक्षण

काही लोक सूर्यप्रकाश, कीटक आणि धूळ यापासून डोळ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्या डोळ्यांभोवती रंग देखील लावत असत. असेही मानले जात होते की मेकअप वाईट आत्म्यांना दूर ठेवतो.

परंपरेचा भाग

चेहऱ्याचा रंग हा बऱ्याच ठिकाणी संस्कृती आणि परंपरेचा भाग होता. उदाहरणार्थ, इजिप्तमध्ये, ही पद्धत ओळख व्यक्त करण्यासाठी आणि जमातीची सामाजिक स्थिती, भूमिका आणि वय दर्शवण्यासाठी वापरली जात असे.

मेकअपवर बंदी

हळूहळू, मेकअपचा अर्थ आणि महत्त्व दोन्ही बदलले. अंधारयुगात मेकअपवर बंदी घातली. त्याला अयोग्य म्हटले. त्यानंतर पुनर्जागरण काळात राणी एलिझाबेथने तिच्या चेहऱ्यावरील डाग लपविण्यासाठी त्याचा वापर केला.

हॉलिवूड

२० व्या शतकाच्या सुरूवातीस, हॉलिवूडने मेकअपचा अर्थ बदलला आणि अभिनेत्रींनी सुंदर दिसण्यासाठी त्याचा वापर करण्यास सुरुवात केली.

व्यावसायिकीकरण

यानंतर, सामान्य लोक देखील अभिनेत्रींसारखे दिसण्यासाठी मेकअप घालू लागले. ते खूप सामान्य झाले. हळूहळू कंपन्यांनी त्याचे व्यावसायिकीकरण केले.

सौंदर्याचा समानार्थी शब्द

जाहिरातींद्वारे त्याचा प्रचार केला जाऊ लागला. आज, मेकअप फॅशन आणि सौंदर्याचा समानार्थी शब्द बनला आहे

