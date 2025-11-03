प्रवासी फक्त डाव्या बाजूनेच बसमध्ये का प्रवेश करू शकतात? ही परंपरा कुणी सुरू केली?

Mansi Khambe

बस डाव्या बाजूने प्रवेश

तुम्ही कधी लक्षात घेतले आहे का की भारतात प्रवासी नेहमी डाव्या बाजूने बसमध्ये चढतात? तुम्ही शहरातील बस स्टॉपवर असाल किंवा टर्मिनलवर, बसेस नेहमीच डाव्या बाजूने प्रवेश करतात.

left side bus entry

वाहतूक व्यवस्था

भारत डाव्या हाताची वाहतूक व्यवस्था पाळतो. ही ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीची परंपरा आहे. वाहने डाव्या बाजूला ठेवावी लागतात. चालक उजव्या बाजूला बसावा लागतो. म्हणूनच दरवाजे डाव्या बाजूला असतात.

left side bus entry

प्रवेशद्वार

ड्रायव्हरच्या उजव्या बाजूला बसल्याने, ड्रायव्हरला दरवाजा स्पष्ट दिसतो. तर डाव्या बाजूला प्रवेशद्वार असते. यामुळे ड्रायव्हर बसमध्ये चढताना आणि उतरताना प्रवाशांवर लक्ष ठेवू शकतो.

left side bus entry

खात्री

बंद दारात कोणीही अडकणार नाही याची खात्री करू शकतो. भारतातील बस थांबे, प्लॅटफॉर्म आणि पदपथ हे सर्व डाव्या हाताने चालविण्याच्या मानकांचे पालन करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.

left side bus entry

बसेस

यामुळे बसेस पदपथाजवळ पार्क करू शकतात. डाव्या हाताच्या दरवाजाशी पूर्णपणे जुळतात याची खात्री होते. डाव्या बाजूच्या प्रवेशद्वारामुळे प्रवाशांना वर्दळीच्या रस्त्यावरून जाण्याऐवजी थेट फूटपाथ किंवा प्लॅटफॉर्मवर पाऊल ठेवता येते.

left side bus entry

प्रवासी

यामुळे अपघातांचा धोका कमी होतो. जर दरवाजे उजवीकडे उघडले तर प्रवासी थेट येणाऱ्या वाहतुकीत प्रवेश करतील.

left side bus entry

गर्दी

जर बसचे दरवाजे उजवीकडे उघडले तर प्रवासी प्रत्येक वेळी चढताना किंवा उतरताना रस्ता अडवतील. यामुळे वाहतूक कोंडी होईल, विशेषतः गर्दीच्या वेळी.

left side bus entry

ब्रिटन

ही व्यवस्था केवळ भारतातच पाळली जात नाही. तर ब्रिटन, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका सारख्या देशांमध्येही हाच वाहतूक नियम पाळला जातो.

left side bus entry

