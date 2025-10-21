जगातील पहिले आईस्क्रीम कधी आणि कुठे बनवले गेले?

आईस्क्रीमचा इतिहास

तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की जगातील पहिला आईस्क्रीम कुठे बनवला गेला? आम्ही तुम्हाला आईस्क्रीमचा इतिहास किती जुना आहे, तो कुठून आला हे सांगणार आहोत.

पहिला आईस्क्रीम

जगातील पहिला आईस्क्रीम इराणमध्ये बनवला गेला होता. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे आइस्क्रीमची निर्मिती अशा वेळी झाली जेव्हा फ्रीजर आणि बर्फ बनवणारी मशीन्स अस्तित्वात नव्हती.

दावा

इराणी लोक २००० वर्षांपासून आइस्क्रीम बनवत असल्याचा दावा करतात. पण प्रश्न असा आहे की त्यांनी ते कसे बनवले. उत्तर असे आहे की आइस्क्रीम प्रथम टोकदार छप्पर असलेल्या इमारतींमध्ये बनवले जात असे.

अनोखी पद्धत

कदाचित येथूनच आइस्क्रीम कोनची कल्पना आली असेल. पर्शियन लोकांनी आइस्क्रीम बनवण्याची एक अनोखी पद्धत शोधून काढली.

खोल तळघर

इराणमधील याझदच्या वाळवंटी प्रदेशात अशा टोकदार छताच्या इमारतींचे अवशेष आढळतात. त्यांना याखचल असे म्हणतात. या इमारतींमध्ये अनेकदा खोल तळघर असायचे.

२४००

जे प्रामुख्याने बर्फ गोठवण्यासाठी वापरले जात असे. असे म्हटले जाते की हे तळघर ख्रिस्तापेक्षा ४०० वर्षे जुने आहेत. याचा अर्थ ते २४०० वर्षे जुने आहेत.

फालूदा

या तळघरांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते वाळवंटातही गरम होत नव्हते. त्यामुळे बर्फ गोठवून वर्षभर तिथे साठवता येत असे. फालूदाला जगातील पहिले आईस्क्रीम म्हटले जाते.

पर्शियन

इराणी लोक फालूदाला जगातील पहिले आईस्क्रीम म्हणतात. तुम्हीही ते कुल्फीसोबत अनेकदा खाल्ले असेल. खरं तर, फालूदा हे पर्शियन नाव आहे.

याज्द

इराणच्या याज्द प्रदेशात, तुम्हाला अजूनही अशी अनेक दुकाने सापडतील जी पारंपारिक पद्धतीने बनवतात. याज्द प्रदेशाव्यतिरिक्त, इस्फहानमध्ये अजूनही पारंपारिक पद्धतीने आईस्क्रीम बनवले जाते.

बर्फ

इराणमध्ये, प्रथम एका मोठ्या कंटेनरमध्ये बर्फ भरून आईस्क्रीम बनवले जात असे. नंतर दूध एका लहान कंटेनरमध्ये ठेवले जात असे.

प्रक्रिया

दूध मंथन केल्यानंतर, ते गोठवण्यासाठी कंटेनरमध्ये बर्फ टाकला जात असे. अशा प्रकारे आईस्क्रीम बनवले जात असे, परंतु ही प्रक्रिया बरीच लांब होती.

इटालियन

इराणी पद्धतीचा अवलंब करून, इटालियन आईस्क्रीम व्यवसाय सुरू झाला. म्हणूनच अनेकांचा असा विश्वास आहे की इटली हा आइस्क्रीम बनवणारा पहिला देश होता.

