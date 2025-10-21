१:३० ला दीड आणि २:३० ला अडीच का म्हणतात? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe
लहानपणी, जेव्हा तुम्हाला घड्याळ वाचायला शिकवले जायचे, तेव्हा जर कोणी तुम्हाला दुपारी १:३० किंवा २:३० च्या सुमारास वेळ विचारली असती, तर तुम्ही त्यांना गंमतीने सांगितले असते की तो दीड किंवा अडीच आहे.
पण त्या वेळी, हे देखील खूप गोंधळात टाकणारे होते. जर ११:३० ला साडे अकरा आणि १२:३० ला साडे बारा म्हणतात, तर १:३० ला दीड आणि २:३० ला अडीच का म्हणतात?
हे "दीड" आणि "अडीच" असे उच्चार इतर वेळेंसारखे का केले जात नाहीत? तर यामागील कारण स्पष्ट करतो.
खरं तर, हे शब्द भारतीय मोजणीचे उत्पादन आहेत. भारतीय मोजणी पद्धतीत, दीड आणि अडीच व्यतिरिक्त, एक-चतुर्थांश, एक-चतुर्थांश आणि तीन-चतुर्थांश इत्यादी शब्द देखील वापरले जातात.
हे शब्द अपूर्णांक व्यक्त करतात. पूर्वीच्या काळात, लोकांना अनेक वेगवेगळे अपूर्णांकात्मक शब्द शिकवले जात होते.
उदाहरणार्थ, १/४ ला चतुर्थांश म्हणतात, १/२ ला अर्धा म्हणतात, ३/४ ला चतुर्थांश म्हणतात. ३/४ ला चतुर्थांश म्हणतात. हेच शब्द घड्याळांसाठी देखील वापरले जाऊ लागले.
याचे मुख्य कारण म्हणजे वेळ वाचवणे. त्याचप्रमाणे, 'पाच वाजून पाच' पेक्षा 'पाच वाजून तीन' किंवा '१५ मिनिटे ते ३' पेक्षा 'सात ते तीन' म्हणणे सोपे आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एक लहान शब्द वापरल्याने सर्वकाही स्पष्ट होते. म्हणूनच घड्याळांसाठी हिंदी गणितीय संज्ञा देखील वापरल्या जाऊ लागल्या.
त्याचप्रमाणे, आपण हे शब्द आर्थिक गणना किंवा व्यवहारांमध्ये वापरतो. उदाहरणार्थ, १५० आणि २५० ला एकशे पन्नास रुपये किंवा अडीचशे रुपये म्हणतात.
वजन आणि मापांमध्ये, दीड किलो, अडीच किलो, दीड मीटर, अडीच मीटर, दीड लिटर, अडीच लिटर इत्यादी. वेगवेगळ्या देशांमध्ये अपूर्णांक लिहिण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत.
अपूर्णांक लिहिण्याची आधुनिक पद्धत देखील भारताची देणगी आहे. वेळ, चलन आणि वजनांमध्ये अपूर्णांक वापरण्यामागे कोणतेही रॉकेट सायन्स नाही. ही फक्त भारतीय मानके आणि ट्रेंडची बाब आहे.
