१:३० ला दीड आणि २:३० ला अडीच का म्हणतात? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe

वेळ

लहानपणी, जेव्हा तुम्हाला घड्याळ वाचायला शिकवले जायचे, तेव्हा जर कोणी तुम्हाला दुपारी १:३० किंवा २:३० च्या सुमारास वेळ विचारली असती, तर तुम्ही त्यांना गंमतीने सांगितले असते की तो दीड किंवा अडीच आहे.

Timing History

|

ESakal

घड्याळ

पण त्या वेळी, हे देखील खूप गोंधळात टाकणारे होते. जर ११:३० ला साडे अकरा आणि १२:३० ला साडे बारा म्हणतात, तर १:३० ला दीड आणि २:३० ला अडीच का म्हणतात?

Timing History

|

ESakal

दीड आणि अडीच

हे "दीड" आणि "अडीच" असे उच्चार इतर वेळेंसारखे का केले जात नाहीत? तर यामागील कारण स्पष्ट करतो.

Timing History

|

ESakal

मोजणीचे उत्पादन

खरं तर, हे शब्द भारतीय मोजणीचे उत्पादन आहेत. भारतीय मोजणी पद्धतीत, दीड आणि अडीच व्यतिरिक्त, एक-चतुर्थांश, एक-चतुर्थांश आणि तीन-चतुर्थांश इत्यादी शब्द देखील वापरले जातात.

Timing History

|

Esakal

अपूर्णांकात्मक शब्द

हे शब्द अपूर्णांक व्यक्त करतात. पूर्वीच्या काळात, लोकांना अनेक वेगवेगळे अपूर्णांकात्मक शब्द शिकवले जात होते.

Timing History

|

ESakal

शब्द

उदाहरणार्थ, १/४ ला चतुर्थांश म्हणतात, १/२ ला अर्धा म्हणतात, ३/४ ला चतुर्थांश म्हणतात. ३/४ ला चतुर्थांश म्हणतात. हेच शब्द घड्याळांसाठी देखील वापरले जाऊ लागले.

Timing History

|

ESakal

वेळ वाचवणे

याचे मुख्य कारण म्हणजे वेळ वाचवणे. त्याचप्रमाणे, 'पाच वाजून पाच' पेक्षा 'पाच वाजून तीन' किंवा '१५ मिनिटे ते ३' पेक्षा 'सात ते तीन' म्हणणे सोपे आहे.

Timing History

|

ESakal

स्पष्ट

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एक लहान शब्द वापरल्याने सर्वकाही स्पष्ट होते. म्हणूनच घड्याळांसाठी हिंदी गणितीय संज्ञा देखील वापरल्या जाऊ लागल्या.

Timing History

|

ESakal

गणना

त्याचप्रमाणे, आपण हे शब्द आर्थिक गणना किंवा व्यवहारांमध्ये वापरतो. उदाहरणार्थ, १५० आणि २५० ला एकशे पन्नास रुपये किंवा अडीचशे रुपये म्हणतात.

Timing History

|

ESakal

पद्धती

वजन आणि मापांमध्ये, दीड किलो, अडीच किलो, दीड मीटर, अडीच मीटर, दीड लिटर, अडीच लिटर इत्यादी. वेगवेगळ्या देशांमध्ये अपूर्णांक लिहिण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत.

Timing History

|

ESakal

रॉकेट सायन्स

अपूर्णांक लिहिण्याची आधुनिक पद्धत देखील भारताची देणगी आहे. वेळ, चलन आणि वजनांमध्ये अपूर्णांक वापरण्यामागे कोणतेही रॉकेट सायन्स नाही. ही फक्त भारतीय मानके आणि ट्रेंडची बाब आहे.

Timing History

|

ESakal

फुल एचडी आणि ४के स्मार्ट टीव्हीमध्ये काय फरक असतो?

Smart TV

|

ESakal

येथे क्लिक करा