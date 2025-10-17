बाळांना गर्भाशयात कधी ऐकू येते? दर महिन्याला कसे बदल होतात?

Mansi Khambe

श्रवणशक्ती

बाळाच्या गर्भाशयात विकसित होणाऱ्या सुरुवातीच्या इंद्रियांपैकी एक म्हणजे श्रवणशक्ती. जन्मापूर्वी ते बाह्य जगाशी एक आवश्यक संबंध प्रदान करते.

Baby Womb

|

ESakal

गर्भधारणा

गर्भ १८ आठवड्यांच्या वयात ध्वनींना प्रतिसाद देऊ लागतो. ही प्रक्रिया हळूहळू होते. गर्भधारणेदरम्यान विकसित होत राहते.

Baby Womb

|

ESakal

अंतर्गत आवाज

सुरुवातीला, बाळांना त्यांच्या आईच्या शरीरातून येणारे अंतर्गत आवाज ऐकू येतात. नंतर ते बाह्य ध्वनी देखील ओळखू लागतात. बाळामध्ये ही भावना कधी विकसित होते ते जाणून घेऊया.

Baby Womb

|

ESakal

दुसरा महिना

दुसऱ्या महिन्यात, बाळाच्या चेहऱ्याचे वैशिष्ट्य, डोळे आणि कान तयार होण्यास सुरुवात होते. सुमारे ९ आठवड्यांच्या वयात, कान डोक्याच्या बाजूला लहान प्रक्षेपण म्हणून दिसतात.

Baby Womb

|

ESakal

विकासाचा पाया

जरी बाळाला अद्याप ऐकू येत नसले तरी, हा टप्पा विकासाचा पाया रचतो. चौथ्या महिन्यापर्यंत, तुमच्या बाळाची श्रवणशक्ती विकसित होण्यास सुरुवात होते.

Baby Womb

|

ESakal

चौथा महिना

या काळात तुमचे बाळ अंतर्गत आवाज ऐकू शकते. जसे की तुमच्या आईचे हृदयाचे ठोके, रक्तप्रवाह आणि पचनाचे आवाज.पाचव्या महिन्यात, बाळांना हालचाली आणि मोठ्या आवाजांची थोडीशी जाणीव होते.

Baby Womb

|

ESakal

सूक्ष्म हालचाली

त्यांना बाहेरील जगातून काही आवाज ऐकू येतात, जसे की कुत्र्यांचे भुंकणे किंवा खोल आवाजातील संगीत. लहान मुले सूक्ष्म हालचालींना देखील प्रतिसाद देतात.

Baby Womb

|

ESakal

पाचवा महिना

बाळांची श्रवणशक्ती सुधारू लागली आहे. ते त्यांच्या आईचा आवाज आणि हृदयाचे ठोके ओळखू शकतात. अचानक, मोठ्या आवाजाने ते घाबरतात.

Baby Womb

|

ESakal

सातवा महिना

पालकांना अनेकदा या प्रतिक्रिया थोड्याशा लाथ किंवा स्थितीत बदल म्हणून जाणवतात. या टप्प्यात श्रवण स्मृती निर्मिती सुरू होते. सातव्या महिन्यापर्यंत, बाळांचे कान पूर्णपणे विकसित होतात.

Baby Womb

|

ESakal

स्पष्ट चिन्हे

आता त्यांना संभाषणे, संगीत आणि आजूबाजूचे आवाज यासारखे बाह्य आवाज अधिक स्पष्टपणे ऐकू येतात. बाळे परिचित आवाजांना प्रतिसाद देऊ लागतात. त्यांना ओळखीची स्पष्ट चिन्हे दिसू शकतात.

Baby Womb

|

ESakal

आठवा आणि नववा महिना

या काळात, बाळाची श्रवणशक्ती अधिक विकसित होते. ते वेगवेगळ्या ध्वनी आणि आवाजांमध्ये, विशेषतः त्यांच्या आईच्या आवाजात फरक करू लागतात.

Baby Womb

|

ESakal

शिक्षण

हे श्रवण शिक्षण जन्मानंतरही चालू राहते. ज्यामुळे नवजात बालकांना परिचित आवाज आणि गर्भाशयात ऐकलेली भाषा ओळखता येते.

Baby Womb

|

ESakal

मोती साबण पहिल्यांदा कधी बाजारात आला? सध्या तो कोणती कंपनी बनवते?

Moti Soap

|

ESakal

येथे क्लिक करा