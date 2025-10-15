मोती साबण पहिल्यांदा कधी बाजारात आला? सध्या तो कोणती कंपनी बनवते?

Mansi Khambe
दिवाळी जवळ आली आहे. यावेळी एक साबण मोठा चर्चेत असतो. तसेच खास दिवाळीसाठी हा साबण सर्वांच्या घरी पाहायला मिळतो. तो म्हणजे मोती साबण.
९० च्या दशकात मोती साबण खूप लोकप्रिय होता. पण तुम्हाला माहिती आहे का हा साबण पहिल्यांदा कधी बाजारात आला? आणि सध्या तो कोणती कंपनी बनवते?
आज आम्ही तुम्हाला मोती साबणाच्या इतिहासाची कहाणी सांगतो. हा साबण १९७० मध्ये टॉमकोने लाँच केला होता. भारतीय बाजारपेठेतील बहुतेक साबण चौकोनी आकाराचे होते.
पण टॉमकोने ही परंपरा मोडली. गोल आकाराचे साबण तयार करण्यास सुरुवात केली. या गोल आकाराच्या साबणाला मोती साबण असे नाव देण्यात आले.
हा साबण मोती, गुलाब आणि चंदनाच्या अर्कांचे मिश्रण करून बनवला जात होता. बहुतेक राजघराण्यांमध्ये मोती, गुलाब आणि चंदनाच्या अर्कांचा वापर केला जात असे.
हा साबण पहिल्यांदा २५ रुपयांना लाँच करण्यात आला होता. १९९३ मध्ये एचयूएलने तो विकत घेतला होता. दिवाळीच्या काळात मोती साबणाची विक्री वाढली. १९९० मध्ये युनिलिव्हरने टॉमको विकत घेतला.
सध्या, तो एचयूएलच्या पोर्टफोलिओमध्ये समाविष्ट आहे. २०१३ मध्ये, कंपनीने मोती साबण पुन्हा लाँच केला. या उत्पादनाला दक्षिण भारतात चांगली मागणी आहे.
हिंदुस्तान युनिलिव्हर गेल्या ३० वर्षांपासून या साबणाचे उत्पादन करत आहे. भारतातील काही लोकांना अजूनही मोती साबण आवडतो कारण तो बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देतो.
तो फक्त दोन प्रकारांमध्ये येतो: गुलाब आणि चंदन. तुम्हाला तो लहान आणि मोठ्या दोन्ही पॅकेजिंगमध्ये मिळतो. आज, १५० ग्रॅमच्या मोती साबणाच्या पिशवीची किंमत ₹६० आहे.
