दैनंदिन आयुष्यात sin theta, cos theta कुठे वापरला जातो? उत्तर जाणून आश्चर्य वाटेल

Mansi Khambe

सिन आणि कॉस

गणित शिकणारी मुले अनेकदा सिन आणि कॉस बद्दल शिकतात. अनेकांना प्रश्न पडतो की सिन आणि कॉस का शिकवले जातात.

जीवनातील उपयोग

आज, आम्ही तुम्हाला त्यांच्या वास्तविक जीवनातील उपयोगांबद्दल सांगणार आहोत. कदाचित अनेकांना याची माहिती नसेल.

जीपीएस आणि नेव्हिगेशन

जीपीएस आणि नेव्हिगेशनमध्ये, उपग्रह तुमचे स्थान निश्चित करण्यासाठी त्रिकोणमिती वापरतात. उपग्रह तुमचे स्थान मोजण्यासाठी sin आणि cos s वापरतात.

मोबाईल फोन

शिवाय, जेव्हा टॉवर्स मोबाईल फोन आणि सिग्नलसाठी रेडिओ लाटा प्रसारित करतात तेव्हा ते sin आणि cos s वापरून देखील प्रसारित करतात.

त्रिकोणमिती ध्वनी

जेव्हा तुम्ही गाणे ऐकता तेव्हा निर्माण होणारा आवाज देखील पाप आणि कारणांमुळे होतो. त्रिकोणमिती ध्वनी आणि लहरी डिजिटली साठवण्यासाठी वापरली जाते.

त्रिकोणमिती शॉक

ती कार आणि बाईकमध्ये देखील वापरली जाते. त्रिकोणमिती शॉक कमी करण्यासाठी सस्पेंशन सिस्टम नियंत्रित करते.

कॅलिब्रेट

जेव्हा जेव्हा रोबोट हालचाल करतो तेव्हा त्याची हालचाल sin आणि cos s वापरून कॅलिब्रेट केली जाते. यामुळे रोबोट संतुलित होण्यास मदत होते.

ब्लर आणि इफेक्ट्स

कॅमेरा लेन्समध्ये ब्लर आणि इफेक्ट्स तयार करण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातो. तुम्ही ते 3D मध्ये देखील वापरू शकता.

