कॅल्क्युलेटरमधील GT, MU आणि MRC सारख्या बटणांचे काम काय?

विद्यार्थी असोत किंवा दुकानात बसलेले व्यापारी असोत, प्रत्येकाला लहान-मोठ्या गणितांसाठी सतत कॅल्क्युलेटरची आवश्यकता असते. तसे, प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या कामासाठी कॅल्क्युलेटर वापरतो.
आजकाल, स्मार्टफोनमध्ये देखील कॅल्क्युलेटरची सुविधा सहज उपलब्ध आहे. मूलभूत भौतिक कॅल्क्युलेटरचा वापर सर्वाधिक केला जातो. त्यात अनेक बटणे आहेत, ज्याबद्दल सर्वांना माहिती नसते.
सर्व प्रकारचे लोक कॅल्क्युलेटर वापरतात. पण, सर्वांनाच त्याची फारशी गरज नसते. अशा परिस्थितीत, कॅल्क्युलेटर वापरत असूनही, बऱ्याचदा लोकांना त्याची सर्व बटणे माहित नसतात.
त्यात GT, M-, M+ आणि MRC सारखी बटणे असतात. बहुतेक लोकांना त्यांच्याबद्दल माहिती नसते. अशा परिस्थितीत, आम्ही तुम्हाला त्यांच्याबद्दल सांगणार आहोत.
एकाच वेळी वेगवेगळ्या अंकांच्या दोन गुणाकारांची बेरीज शोधण्यासाठी याचा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला 5×3 आणि 7×5 ची बेरीज शोधायची असेल. तर तुम्हाला प्रथम कॅल्क्युलेटरमध्ये 5×3 करावे लागेल.
नंतर = चिन्ह करावे लागेल, नंतर 7×5 करावे लागेल आणि नंतर = दाबावे लागेल. नंतर GT दाबावे लागेल. तुम्हाला उत्तर 50 मिळेल.
MU मध्ये एक मार्कअप आहे. तो खर्च नफा सवलत मोजण्यासाठी वापरला जातो. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही ९०० रुपयांना उत्पादन खरेदी केले असेल आणि तुम्हाला त्यावर १०० रुपयांचा नफा मिळवायचा असेल.
परंतु, तुम्हाला ग्राहकाला २० टक्के सूट देखील द्यायची असेल. म्हणून MU चा वापर प्रत्यक्ष रक्कम मोजण्यासाठी केला जातो. जेणेकरून ग्राहकाला सवलत मिळेल आणि तुम्हालाही नफा मिळेल.
जर उत्पादनाची किंमत ९०० रुपये असेल आणि तुम्हाला त्यावर १०० रुपयांचा नफा हवा असेल, तर उत्पादन १००० रुपये होईल. त्यानंतर तुम्हाला २० टक्के सूट दाखवण्यासाठी रक्कम जोडावी लागेल.
यासाठी, तुम्हाला प्रथम कॅल्क्युलेटरमध्ये १००० टाइप करावे लागेल आणि नंतर MU बटण दाबावे लागेल. त्यानंतर, २० दाबल्यानंतर, तुम्हाला % बटण दाबावे लागेल.
यानंतर, तुम्हाला १२५० चा निकाल दिसेल. म्हणजेच, तुम्हाला ग्राहकांना १,२५० रुपयांची खरी किंमत सांगावी लागेल. + आणि – असलेल्या अंकांच्या गणनेमध्ये आउटपुट मिळविण्यासाठी हे बटण वापरले जातात.
येथे M- म्हणजे मेमरी मायनस, M+ म्हणजे मेमरी प्लस आणि MRC म्हणजे मेमरी रिकॉल. उदाहरणार्थ, जर एखादे समीकरण +५×३ असेल. त्याचे आउटपुट ९ असेल तर ते कॅल्क्युलेटरमध्ये काढण्यासाठी, प्रथम तुम्हाला ५×३ दाबावे लागेल.
नंतर समोर + चिन्ह असल्याने, तुम्हाला M+ बटण दाबावे लागेल. त्यानंतर, तुम्हाला २×३ दाबावे लागेल. नंतर समोर – चिन्ह असल्याने तुम्हाला M- बटण दाबावे लागेल.
आता या सर्व गणनेच्या निकालासाठी, तुम्हाला MRC बटण दाबावे लागेल. नंतर आउटपुट ९ असेल.
