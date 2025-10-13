जगातील सर्वात लहान हॉटेल कोणतं? त्यातील रूमचा आकार वाचून व्हाल थक्क...

Mansi Khambe
जगभरातील हॉटेल्स ही केवळ राहण्याची जागा नसून अनोख्या आणि आलिशान अनुभवांचे साधन बनली आहेत. यातील काही हॉटेल्स इतकी खास आहेत की त्यांची जगभरात चर्चा होते.
असेच एक अनोखे हॉटेल जगातील सर्वात लहान हॉटेल म्हणून ओळखले जाते. चला जाणून घेऊया हे हॉटेल कुठे आहे आणि ते काय खास बनवते?
हे हॉटेल जपानमधील टोकियो येथे आहे. त्याचे नाव द कॅप्सूल हॉटेल द मिनी इन आहे. नावाप्रमाणेच हे सामान्य हॉटेल नाही. हे हॉटेल आकाराने खूपच लहान आहे.
फक्त एका व्यक्तीसाठी किंवा जास्तीत जास्त दोघांसाठी डिझाइन केलेले आहे. या हॉटेलचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ त्याच्या खोल्या नाहीत तर त्याचा अनुभव.
या हॉटेलमधील कॅप्सूल रूम अंदाजे २.५ फूट रुंद, ६ फूट लांब आणि ४ फूट उंच आहेत. त्यामध्ये बेड, एक लहान स्कायलाईट आणि मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे.
जर तुम्हाला एवढ्या लहान खोलीत आराम कसा करायचा असा प्रश्न पडत असेल, तर डिझायनर्सनी ते अविश्वसनीयपणे स्मार्ट आणि कॉम्पॅक्ट बनवले आहे.
हे कॅप्सूल हॉटेल तंत्रज्ञान जपानच्या जागेच्या अडचणी आणि वेगवान जीवनशैलीवर उपाय आहे. टोकियोसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जमिनीच्या किमती महाग आहेत.
म्हणून प्रवाशांना लहान खोल्यांमध्ये आराम देण्यासाठी हा अनोखा दृष्टिकोन विकसित करण्यात आला आहे. हे हॉटेल फक्त झोपेसाठी नाही; ते गोपनीयता आणि आराम दोन्ही देते.
प्रत्येक कॅप्सूलमध्ये ध्वनीरोधक भिंती, हवा वेंटिलेशन आणि प्रकाश व्यवस्था आहे. सामायिक बाथरूम आणि लाउंज क्षेत्रे देखील उपलब्ध आहेत, जे पाहुण्यांना आवश्यक सुविधा प्रदान करतात.
हे हॉटेल एक अद्वितीय आणि संस्मरणीय अनुभव शोधणाऱ्या प्रवाशांसाठी देखील आदर्श आहे. कॅप्सूल हॉटेलमध्ये राहणे हे केवळ निवासाबद्दल नाही तर ते स्वतःच एक अनुभव आहे.
बरेच पर्यटक याला जपानचा "मिनी-रूम चमत्कार" देखील म्हणतात. जगातील सर्वात लहान हॉटेलची लोकप्रियता यावरून मोजता येते की ऑनलाइन बुकिंग जवळजवळ नेहमीच भरलेले असते.
लहान आकार असूनही, हे हॉटेल सुरक्षितता, सुविधा आणि आरामाच्या बाबतीत कोणत्याही मोठ्या हॉटेलपेक्षा कमी नाही.
