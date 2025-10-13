महामार्गावरील बोर्ड नेहमीच हिरव्या रंगाचे का असतात?

फलक नेहमीच हिरवे

महामार्गावर गाडी चालवताना तुम्ही कदाचित असे फलक पाहिले असतील. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हे फलक नेहमीच हिरवे का असतात?

मानसिक आणि व्यावहारिक तर्क

हा रंग विनाकारण निवडला गेला नाही. त्यामागे एक वैज्ञानिक, मानसिक आणि व्यावहारिक तर्क आहे. चला ते कारण काय आहे ते जाणून घेऊया.

प्रवास

खरं तर, जेव्हा तुम्ही भारतीय महामार्गांवरून किंवा अगदी अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये प्रवास करता तेव्हा तुम्हाला एक गोष्ट समान दिसेल. बहुतेक दिशादर्शक चिन्हे हिरवी असतात.

हिरवा रंग

हा योगायोग नाही. हिरवा रंग मानवी डोळ्यांसाठी सर्वात शांत आणि आरामदायी मानला जातो. या रंगाकडे जास्त वेळ पाहिल्याने आपल्या डोळ्यांना त्रास होत नाही.

ड्रायव्हर्स

हे अशा ड्रायव्हर्ससाठी आवश्यक आहे, ज्यांना तासनतास सतर्क राहावे लागते. उलट लाल किंवा पिवळा रंग आहे. हे रंग लगेच लक्ष वेधून घेतात. मानसिकदृष्ट्या इशारा, निकड किंवा धोक्याशी संबंधित हे रंग थांबण्याच्या चिन्हे आणि धोक्याच्या सिग्नलसाठी परिपूर्ण आहेत.

सामान्य

महामार्गांवर हिरवे रंग अधिक सामान्य आहेत कारण ते डोळ्यांसाठी शांत आणि सुरक्षित आहेत. उच्च वेगाने प्रवास करताना चालकांना माहिती जलद आणि शांतपणे प्रक्रिया करण्यास सक्षम असले पाहिजे.

दृश्यमान स्पेक्ट्रम

हिरवा रंग स्पष्ट, अविचलित दृश्यमानता प्रदान करतो. मानवी डोळे हिरव्या तरंगलांबीबद्दल सर्वात संवेदनशील असतात. ते दृश्यमान स्पेक्ट्रमच्या अगदी मध्यभागी असते

लक्ष केंद्रित

याचा अर्थ आपले डोळे जास्त अंतरावरून हिरवा रंग ओळखू शकतात आणि कमी प्रकाशात किंवा पावसातही त्यावर अधिक सहजपणे लक्ष केंद्रित करू शकतात.

कोड

हिरवा रंग ड्रायव्हर्सना ही चिन्हे लवकर वाचण्यास आणि पुढील रस्त्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करतो. विशेष म्हणजे, हा रंग कोड भारतापुरता मर्यादित नाही.

युनायटेड स्टेट्स

युनायटेड स्टेट्स, युनायटेड किंग्डम आणि इतर अनेक देश या पद्धतीचे अनुसरण करतात. महामार्ग चिन्हे ड्रायव्हर्सना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि माहिती प्रदान करण्यासाठी आहेत.

दिशानिर्देश

ते शहरांची नावे, दिशानिर्देश आणि अंतर प्रदर्शित करतात. जेव्हा हे चिन्ह हिरवे रंगवले जातात, तेव्हा ते उच्च वेगाने देखील वाचण्यास सोपे असतात.

