कैलास पर्वतावर कुणीही गिर्यारोहण का करत नाही?

जगातील सर्वात उंच शिखर, माउंट एव्हरेस्ट, दरवर्षी हजारो गिर्यारोहकांना आकर्षित करते. त्याची उंची खूपच कमी असूनही कोणीही कैलास पर्वतावर चढाई करू शकलेले नाही.
चला यामागील कारणे आणि मानवांनी कधीही त्यावर चढाई करण्याचा प्रयत्न का केला नाही, हे आज आम्ही तुम्हाला सांगतो.
हिंदू, बौद्ध, जैन आणि बॉन परंपरेत कैलास पर्वताचे खूप आध्यात्मिक महत्त्व आहे. भगवान शिव यांचे निवासस्थान म्हणून त्याची पूजा केली जाते.
या कारणास्तव, कैलास चढणे हे अपवित्र मानले जाते. धार्मिक भावनांचा आदर करण्यासाठी भारत आणि चीनमध्ये अधिकृतपणे त्यावर बंदी आहे. माउंट एव्हरेस्ट हे एक व्यावसायिक गिर्यारोहण स्थळ आहे.
तर कैलास पर्वत कठोर सांस्कृतिक संवर्धन नियमांनुसार संरक्षित आहे. चीनने या क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवले आहे. कधीही गिर्यारोहणाला परवानगी दिलेली नाही.
कैलासचा भूगोल स्वतःच एक नैसर्गिक भिंत आहे. एव्हरेस्टला विशिष्ट चढाई मार्ग आणि उतार आहेत. परंतु कैलास चार जवळजवळ उभ्या तोंडांसह एक परिपूर्ण सममितीय पिरॅमिड म्हणून उंचावर आहे.
कैलास प्रदेशात वर्षभर अचानक हिमवादळे, शून्याखालील तापमान आणि जोरदार वारे येतात. धोकादायक बर्फ आणि अस्थिर पृष्ठभागांमुळे चढाईचे प्रयत्न धोकादायक बनतात.
दरवर्षी, कैलास पर्वतावर बर्फाचे जाड आणि जड थर जमा होतात आणि त्याच्या पिरॅमिडसारख्या कडांना चिकटून राहतात. ज्यामुळे खोल भेगा तयार होतात.
ज्यामुळे दोरी वापरणे किंवा सुरक्षित चढाई मार्ग तयार करणे अशक्य होते. स्थानिक तिबेटी आणि हिमालयीन समुदायांचा असा विश्वास आहे की हा पर्वत दैवी शक्तींनी संरक्षित आहे.
मानवी घुसखोरीपासून तो अस्पृश्य राहिला पाहिजे. कैलास पर्वत चढणे आपत्तीला आमंत्रण देते असे मानले जाते.
