चक्रीवादळांना विचित्र नावे का देतात? वाचा कारण...

भारताच्या पूर्व किनाऱ्याला पुन्हा एकदा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. आंध्र प्रदेशच्या जवळ येत असताना मोंथा चक्रीवादळ पूर्व किनाऱ्यावर आदळण्याची शक्यता आहे.
ज्यामुळे ताशी ९० ते १०० किलोमीटर वेगाने वारे येतील आणि संपूर्ण प्रदेशात मुसळधार पाऊस पडेल.
दरम्यान, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशातील जिल्ह्यांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. पण यामुळे प्रश्न निर्माण होतो, या चक्रीवादळांना अशी विचित्र नावे का आहेत?
चक्रीवादळांची नावे स्पष्टता आणि संवाद साधण्यासाठी दिली जातात. पूर्वी, हवामानशास्त्रज्ञ, माध्यमे आणि जनतेला वादळांचे निरीक्षण करणे आणि त्यावर चर्चा करणे कठीण होते.
एकाच वेळी अनेक वादळे निर्माण झाली की ही अडचण आणखी वाढायची. आता या चक्रीवादळांची नावे ठेवल्याने इशारे स्पष्ट होतात. गोंधळ कमी होतो आणि आपत्ती संप्रेषण जलद आणि अधिक प्रभावी होते.
उत्तर हिंद महासागर प्रदेशासाठी चक्रीवादळांची नावे जागतिक हवामान संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आशिया आणि पॅसिफिक आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाच्या अंतर्गत स्थापन केलेल्या समितीद्वारे निश्चित केली जातात.
सध्या, या नामकरण प्रणालीमध्ये १३ देशांचा समावेश आहे: बांगलादेश, भारत, इराण, मालदीव, म्यानमार, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सौदी अरेबिया, श्रीलंका, थायलंड, संयुक्त अरब अमिराती आणि येमेन.
भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधतेमुळे चक्रीवादळाची नावे अनेकदा विचित्र वाटतात. प्रत्येक सहभागी देश त्याच्या स्वतःच्या भाषेत एक नाव निवडतो.
