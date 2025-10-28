मोंथा म्हणजे काय? ते नाव कुणी सुचवले?

Mansi Khambe

मोंथा

भारतीय हवामान खात्याच्या मते, मोंथा आज संध्याकाळी किंवा रात्रीपर्यंत मछलीपट्टणम आणि कलिंगपट्टणम दरम्यान काकीनाडा येथे पोहोचू शकेल

चक्रीवादळ

प्रत्येक देश नावांची यादी तयार करतो. सादर करतो, जी नवीन चक्रीवादळ तयार झाल्यावर क्रमाने वापरली जातात.

नाव

एकदा नाव वापरले की, ते पुनरावृत्ती होत नाही. यामुळे हवामानशास्त्राच्या इतिहासात प्रत्येक वादळाला स्वतःची वेगळी ओळख मिळते.

मोंथा म्हणजे काय?

हे नाव थायलंडने तयार केले होते. त्याचा अर्थ एक सुगंधित आणि सुंदर फूल असा होतो.

सांस्कृतिक प्रतीकांचे प्रतिबिंबित

जे त्याच्या वनस्पती, प्राणी किंवा सांस्कृतिक प्रतीकांचे प्रतिबिंबित करते. उदाहरणार्थ, बांगलादेशने "बिपरजॉय" हा शब्द सुचवला. ज्याचा बंगालीमध्ये अर्थ "आपत्ती" असा होतो.

तेज

भारताने "तेज" हा शब्द सुचवला, ज्याचा हिंदीमध्ये अर्थ "वेग" किंवा "शक्ती" असा होतो.

मोंचा

त्याचप्रमाणे, "मोंचा" हे नाव येमेनने सुचवले होते. जे कॉफी व्यापारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या येमेनी बंदर शहर मौखापासून प्रेरित होते.

फनी

दरम्यान, "फनी" हा शब्द बांगलादेशने सुचवला होता आणि त्याचा अर्थ "सापाचा फणा" असा होतो.

