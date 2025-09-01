सरकारनंतर भारतातील सर्वात मोठा 'जमीनदार' कोण?

Mansi Khambe
जमीन नेहमीच सामाजिक प्रतिष्ठेचे आणि अधिकाराचे प्रतीक मानली गेली आहे. जर आपण इतिहासात डोकावले तर, बहुतेक युद्धे अधिक जमिनीच्या इच्छेमुळे लढली गेली.
मानवी प्रगतीसाठी जमीन महत्त्वाची राहिली आहे. कारण ती शेतजमीन, घरे, शाळा, कारखाने आणि प्रार्थनास्थळे बांधण्यासाठी वापरली जाते.
सुमारे ३२,८७,५९० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या भारतासारख्या देशात जमिनीचे महत्त्व आणखी वाढते. भारतातील बहुतेक जमीन सरकारच्या मालकीची आहे.
परंतु सरकारनंतर, भारतातील सर्वात मोठा जमीन मालक कॅथोलिक चर्च ऑफ इंडिया आहे. गव्हर्नमेंट लँड इन्फॉर्मेशन सिस्टमच्या वेबसाइटवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत, भारत सरकारकडे सुमारे १५,५३१ चौरस किलोमीटर जमीन होती.
ही एकूण जमीन ११६ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि ५१ मंत्रालये वापरत होती. त्याच वेळी, कॅथोलिक चर्च ऑफ इंडियाकडे देशभरात ७ कोटी हेक्टर (१७.२९ कोटी एकर) जमीन असल्याचे वृत्त आहे.
या जमिनींवर चर्च, महाविद्यालये आणि शाळा यासह अनेक इमारती आहेत. त्यांची एकूण किंमत १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. भारत सरकारपेक्षा जास्त जमीन आहे.
सरकारी मंत्रालयांमध्ये, रेल्वे मंत्रालयाकडे सर्वात जास्त जमीन आहे. जी २९२६.६ चौरस किलोमीटर आहे. त्यानंतर संरक्षण मंत्रालय आणि कोळसा मंत्रालयाचा क्रमांक लागतो. दोघांकडेही प्रत्येकी २५८०.९२ चौरस किलोमीटर जमीन आहे.
इतर मंत्रालयांमध्ये ऊर्जा मंत्रालय (१८०६.६९ चौरस किलोमीटर), अवजड उद्योग मंत्रालय (१२०९.४९ चौरस किलोमीटर) आणि जहाजबांधणी मंत्रालय (११४६ चौरस किलोमीटर) हे देखील मोठे जमीनदार आहेत.
१९४७ पूर्वी, भारतातील कॅथोलिक चर्चला त्यांची बहुतेक जमीन ब्रिटिश सरकारकडून मिळाली होती. त्या काळात ब्रिटिश राजवटीत १९२७ मध्ये भारतीय चर्च कायदा मंजूर झाला.
कॅथोलिक चर्चकडे संपूर्ण भारतात जमीन आहे. हा परिसर गोव्यापासून ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत पसरलेला आहे. या जमिनीबद्दल वाद आहे. अनेकदा प्रश्न उद्भवतो की ही जमीन चर्चने जबरदस्तीने ताब्यात घेतली होती.
युद्धानंतर ब्रिटिशांनी ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार करण्यासाठी चर्चंना स्वस्त दरात जमीन भाड्याने दिली. भारत सरकारने १९६५ मध्ये एक परिपत्रक जारी केले की ब्रिटिश सरकारने भाड्याने घेतलेली कोणतीही जमीन मान्यताप्राप्त राहणार नाही.
या सूचनांचे पालन न केल्यामुळे या जमिनींच्या वैधतेवरील वाद अद्याप सोडवलेला नाही. कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया (सीबीसीआय) द्वारे त्याचे व्यवस्थापन केले जाते.