क्रिकेटमधील विक्रमांची नोंद गिनीज बुकमध्ये का होत नाही?

क्रिकेट हा आजकाल खूप लोकप्रिय खेळ आहे. जो जगभरात अनेक ठिकाणी खेळला जातो. आजपर्यंत, त्याने अनेक विक्रम प्रस्थापित केले आहेत.
पण खूप कमी लोकांना माहिती आहे की क्रिकेटमधील विक्रमांची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये होत नाही. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जगातील काही उल्लेखनीय विक्रम आहेत.
तर, चला जाणून घेऊया की या पुस्तकात क्रिकेटमधील विक्रमांची नोंद का नाही. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स हे एक पुस्तक आहे.
ज्यामध्ये कोणत्याही कौशल्यात किंवा श्रेणीत विक्रम करणाऱ्या लोकांची नावे नोंदवली जातात. हे पुस्तक १९५४ मध्ये सुरू झाले आणि १९५५ मध्ये प्रकाशित झाले.
या पुस्तकाचे मूळ कॅम्पबेल बीव्हर, नॉरिस आणि रॉस यांच्याकडे जाते. या पुस्तकात क्रीडा ते विज्ञानापर्यंत असंख्य जागतिक विक्रम आहेत. क्रिकेट रेकॉर्ड गिनीज बुकमध्ये नोंदवले जात नाहीत.
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये क्रिकेट रेकॉर्ड समाविष्ट न करण्याची अनेक कारणे आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट रेकॉर्ड रेकॉर्ड करण्याची जबाबदारी घेते.
या रेकॉर्डवरील सर्व डेटा त्यांच्याकडे ठेवला जातो. ज्यामुळे ते आता सार्वजनिक रेकॉर्ड नाहीत. त्यांचे मोजमाप करण्याचा कोणताही अचूक मार्ग नाही.
शिवाय, मॅरेथॉन, लांब उडी आणि पोहणे यासारख्या इतर खेळांप्रमाणे जगभरात खेळला जात नसल्यामुळे क्रिकेट जागतिक रेकॉर्डच्या निकषांमध्ये बसत नाही.
शिवाय, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये सामान्यतः स्थिर आणि अपरिवर्तित रेकॉर्ड समाविष्ट असतात.
तर एकदिवसीय, कसोटी क्रिकेट आणि विश्वचषक यासारख्या वेगवेगळ्या खेळांच्या श्रेणींसाठी रेकॉर्ड कालांतराने चढ-उतार होतात.
म्हणून नियतकालिक अपडेट शक्य नाहीत. म्हणून ते पुस्तकात समाविष्ट केले जात नाहीत. असे असूनही, क्रिकेटच्या क्षेत्रात काही अपवादात्मक विक्रम आहेत, ज्यांनी गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये स्थान मिळवले.
