जगातील सर्वात जुना ध्वज कोणता?

देशाचा ध्वज हा केवळ कापडाचा तुकडा नसतो. तो त्या राष्ट्राची ओळख, इतिहास आणि सांस्कृतिक वारसा यांचे प्रतीक असतो. जगातील सर्व ध्वजांपैकी एक ध्वज त्याच्या ऐतिहासिक महत्त्वासाठी प्रसिद्ध आहे.
हा ध्वज जगातील सर्वात जुना राष्ट्रीय ध्वज म्हणून ओळखला जातो. चला त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
डेन्मार्कचा डॅनेब्रॉग हा जगातील सर्वात जुना राष्ट्रीय ध्वज म्हणून ओळखला जातो. गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डने त्याला अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे.
तो १३ व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून सतत वापरात आहे, ८०० वर्षांहून अधिक काळापासून. डॅनेब्रॉगची कहाणी १५ जून १२१९ रोजी एस्टोनियामध्ये झालेल्या लिंडानिसच्या लढाईने सुरू होते.
असे म्हटले जाते की, युद्धादरम्यान ध्वज चमत्कारिकरित्या आकाशातून पडला. या घटनेने डॅनिश सैन्याला प्रेरणा मिळाली. त्यांनी विजय मिळवला. ऐतिहासिक नोंदी १३ व्या शतकात ध्वजाच्या अस्तित्वाची पुष्टी करतात.
डॅनेब्रॉग ध्वजावरील पांढरा क्रॉस ख्रिश्चन धर्म आणि शांतीचे प्रतीक आहे. तर लाल पार्श्वभूमी धैर्य, शौर्य आणि शक्तीचे प्रतिनिधित्व करते. डॅनेब्रॉग ध्वजाला गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही स्थान आहे.
हा अधिकृतपणे सर्वात जुना सतत वापरला जाणारा ध्वज म्हणून ओळखला जातो. डॅनेब्रॉगच्या साध्या आणि सुंदर डिझाइनने उर्वरित स्कॅन्डिनेव्हियामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या नॉर्डिक क्रॉस शैलीवर जोरदार प्रभाव पाडला.
स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड आणि आइसलँडचे ध्वज डेन्मार्कच्या ऐतिहासिक चिन्हापासून प्रेरित आहेत.
डॅनिश राष्ट्रीय ध्वज ८०० वर्षांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे. तो केवळ राष्ट्रपतींचे प्रतीक नाही तर डॅनिश इतिहासाचे, ओळखीचे आणि अभिमानाचे प्रतीक आहे.
