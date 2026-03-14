स्वयंपाकासाठी फक्त एलपीजी सिलिंडर का वापरतात? इतर कोणताही गॅस का नाही?

Mansi Khambe
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम जागतिक इंधन पुरवठा साखळीवर होऊ लागला आहे. भारतात एलपीजीच्या उपलब्धतेबद्दल चिंता मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे.
LPG cylinders used for cooking
ESakal
या परिस्थितीमुळे पुन्हा एकदा एक मनोरंजक प्रश्न निर्माण झाला आहे: इतर वायूंऐवजी एलपीजी सिलिंडर स्वयंपाकासाठी का वापरले जातात?
LPG cylinders used for cooking
ESakal
एलपीजीच्या व्यापक वापराचे मुख्य कारण म्हणजे कमी दाबाने द्रवीकरण करणे सोपे आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात गॅस कॉम्पॅक्ट स्टील सिलेंडरमध्ये साठवता येतो.
LPG cylinders used for cooking
ESakal
हे सिलेंडर इतके हलके आहेत की ते रेल्वेवर वाहून नेले जाऊ शकतात आणि घरांमध्ये सहजपणे हाताळता येतात. एलपीजी अंदाजे ५-१० बारच्या दाबाने द्रवरूप होऊ शकते.
LPG cylinders used for cooking
ESakal
याचा अर्थ असा की त्याला साठवणुकीसाठी खूप मजबूत कंटेनरची आवश्यकता नाही. एक लहान स्टील सिलेंडर द्रव स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात इंधन सुरक्षितपणे ठेवू शकतो. यामुळे एलपीजी घरगुती वापरासाठी आदर्श बनते.
LPG cylinders used for cooking
ESakal
संकुचित नैसर्गिक वायूसारखे वायू सहज द्रवरूप होत नाहीत. शिवाय ते खूप उच्च दाबाने सुमारे २०० ते २५० बारवर साठवले पाहिजेत.
LPG cylinders used for cooking
ESakal
अशा दाबांना हाताळण्यास सक्षम असलेले सिलेंडर खूप जाड आणि जड असले पाहिजेत. म्हणूनच हे सिलेंडर घरांमध्ये किंवा स्वयंपाकघरात वापरण्यासाठी व्यावहारिक नाहीत.
LPG cylinders used for cooking
ESakal
एलपीजीचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे त्याचे उच्च उष्मांक मूल्य. याचा अर्थ असा की ते जाळल्यावर भरपूर उष्णता निर्माण करते.
LPG cylinders used for cooking
ESakal
एलपीजी मिथेन किंवा सीएनजी सारख्या वायूंपेक्षा अंदाजे अडीच पट जास्त उष्णता निर्माण करते. यामुळे कमी इंधनात अन्न जलद शिजते. सुरक्षितता हा देखील एक महत्त्वाचा घटक आहे.
LPG cylinders used for cooking
ESakal
एलपीजीमध्ये हवेचा भर असतो. म्हणून, जर गळती झाली तर ती जमिनीजवळ स्थिर होते आणि बहुतेकदा लवकर आढळते. त्या तुलनेत सीएनजीसारखे वायू हवेपेक्षा हलके असतात आणि वेगाने पसरतात.
LPG cylinders used for cooking
ESakal
ज्यामुळे बंदिस्त जागांमध्ये गळती शोधणे अधिक कठीण होते. हायड्रोजनसारखे वायू चांगले जळतात, परंतु ते अत्यंत स्फोटक असतात आणि घरगुती वातावरणात सुरक्षितपणे साठवणे कठीण असते.
LPG cylinders used for cooking
ESakal
हायड्रोजन हवेतील ऑक्सिजनशी जलद प्रतिक्रिया देऊ शकते आणि सहजपणे प्रज्वलित होऊ शकते. या आव्हानांमुळे, एलपीजी हा दररोजच्या स्वयंपाकाच्या इंधनासाठी सर्वात व्यावहारिक पर्याय राहिला आहे.
LPG cylinders used for cooking
ESakal
