मोबाईल नंबर फक्त १० अंकी का असतो? यामागचा नियम काय?

आज प्रत्येकाचे आयुष्य त्यांच्या मोबाईल नंबरशी जोडलेले आहे. बँकिंग असो, आधार कार्ड असो, सोशल मीडिया असो किंवा कोणत्याही प्रकारची ऑनलाइन सेवा असो.\
मोबाईल नंबर एक महत्वाची ओळख बनला आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की मोबाईल नंबर नेहमीच १० अंकी का असतात? ८ नाही, १२ नाही तर फक्त १०. चला त्यामागील खरे रहस्य जाणून घेऊया.
भारतात, मोबाईल नंबरचे नियम TRAI (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) आणि DoT (दूरसंचार विभाग) द्वारे निश्चित केले जातात.
जेव्हा मोबाईल सेवा सुरू झाल्या तेव्हा वापरकर्त्यांची ओळख पटवणे आणि नेटवर्क व्यवस्थापनातील अडचणी कमी करण्यासाठी देशभरात मोबाईल नंबरची लांबी एकसारखी असावी असा निर्णय घेण्यात आला.
यासाठी १०-अंकी स्वरूप स्थापित करण्यात आले. मोबाइल नंबरचा पहिला अंक नेहमीच ९, ८, ७ किंवा ६ ने सुरू होतो. हे सूचित करते की तो क्रमांक मोबाईल नेटवर्कचा आहे.
आता, जर तुम्ही १० अंकांकडे पाहिले तर त्यात अंदाजे १ अब्ज वेगवेगळ्या संख्यांचे संयोजन तयार करण्याची क्षमता आहे. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशातही ही क्षमता पुरेशी आहे.
जर संख्या 8 अंकी असती तर संख्यांचे संयोजन मर्यादित असते आणि भविष्यात कमतरता निर्माण होऊ शकते. तर, 12 किंवा 13 अंक लोकांना लक्षात ठेवणे कठीण बनवतील.
म्हणून, 10 अंक हा सर्वात संतुलित आणि इष्टतम पर्याय मानला जात असे. भारतात, मोबाईल नंबर +91 ने जोडले जातात, जो आपला देश कोड आहे.
जर तुम्ही आंतरराष्ट्रीय कॉल केला तर देश कोडसह 10-अंकी मोबाईल नंबर देखील जोडला जातो. खरी ओळख नेहमीच या 10 अंकांनी निश्चित केली जाते. प्रत्येक मोबाईल नंबर ही व्यक्तीची डिजिटल ओळख असते.
तो OTP असो, बँक व्यवहार सूचना असो किंवा सोशल मीडिया अकाउंट व्हेरिफिकेशन असो, सर्वकाही त्यावर अवलंबून असते. 10-अंकी मर्यादा प्रत्येक वापरकर्त्याकडे एक अद्वितीय आणि सुरक्षित नंबर असल्याची खात्री देते.
भारतात मोबाईल वापरकर्त्यांची संख्या सतत वाढत आहे. जर एखाद्या दिवशी १० अंकी संख्या देखील अपुरी पडली, तर सरकार आणि दूरसंचार कंपन्या नवीन क्रमांक प्रणालीवर काम करू शकतात. सध्यासाठी, १० अंक पुरेसे आहेत. म्हणूनच जगभरातील अनेक देशांनी ही पद्धत स्वीकारली आहे.
