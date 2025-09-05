इंग्रजांनी भारतात अ‍ॅलोपॅथी का आणली? पहिले एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज कधी सुरू झाले?

अ‍ॅलोपॅथी

आयुर्वेदाव्यतिरिक्त, सिद्ध आणि युनानी सारख्या वैद्यकीय प्रणाली भारताच्या वैद्यकीय व्यवस्थेचा एक भाग आहेत. १९ व्या शतकात, ब्रिटिशांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी अ‍ॅलोपॅथी सुरू केली.

ब्रिटिश शल्यचिकित्सक

१८२२ मध्ये, ब्रिटिश शल्यचिकित्सकांच्या वैद्यकीय मंडळाने तत्कालीन भारताच्या सचिवांना एक पत्र लिहिले. पत्रात वैद्यकीय शिक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. यामध्ये ब्रिटिशांचा स्वतःचा फायदा होता.

आयुर्वेद आणि युनानी प्रणाली

कारण ते भारताच्या आयुर्वेद आणि युनानी प्रणालींवर अवलंबून राहू इच्छित नव्हते. याचे आणखी एक कारण होते. कारण १८ व्या शतकात झालेल्या अनेक युद्धांमुळे, ईस्ट इंडिया कंपनीचे सर्जन सैन्यावर उपचार करत असत.

भारतीय ब्रिटिश सैन्याचा भाग

त्यावेळी अनेक भारतीय ब्रिटिश सैन्याचा भाग होते. ब्रिटीश सर्जन त्यांच्यावर उपचार करत असत. परंतु जाती-आधारित निर्बंधांमुळे आणि युरोपियन लोकांनी बनवलेल्या औषधांना विरोध झाल्यामुळे अनेक भारतीय सैनिकांवर उपचार होत नव्हते.

ईस्ट इंडिया कंपनी

मग ईस्ट इंडिया कंपनीने औषधे तयार करण्यापासून ते उपचार देण्यापर्यंत सर्व गोष्टींसाठी भारतीय रेजिमेंटमध्ये भारतीय डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याचा विचार केला.

एमबीबीएस वैद्यकीय महाविद्यालय

भारतात एमबीबीएस वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्याची तयारी सुरू झाली. २८ जानेवारी १८३५, ही ती तारीख होती. जेव्हा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतातील पहिले एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज उघडले .

मेडिकल कॉलेज, कोलकाता

'मेडिकल कॉलेज, कोलकाता'ची पायाभरणी कोलकाता येथे झाली. या कॉलेजची स्थापना करण्याची कल्पना लॉर्ड विल्यम बेंटिक यांनी मांडली होती. ज्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीमार्फत त्याला मान्यता दिली.

पहिली तुकडी

१८३५ मध्ये जेव्हा महाविद्यालयाची पहिली तुकडी सुरू झाली तेव्हा त्यात फक्त ४९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. पहिला एमबीबीएस अभ्यासक्रम फक्त तीन वर्षांचा होता. आजच्यासारखा ४.५ वर्षांचा नव्हता.

एक वर्षाची अनिवार्य इंटर्नशिप

ज्यामध्ये एक वर्षाची अनिवार्य इंटर्नशिप समाविष्ट होती. वैद्यकीय शिक्षण फक्त इंग्रजी माध्यमातून सुरू झाले.

१४ ते २० वर्षे वयोगटातील मुलांना प्रवेश

सध्या, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश किमान वय १७ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर आणि राष्ट्रीय शिक्षण सह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच दिला जातो. परंतु १८३५ मध्ये, १४ ते २० वर्षे वयोगटातील मुलांनाही MBBS अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्यात आला.

