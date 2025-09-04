गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स पुस्तकाची सुरूवात कुणी आणि कधी केली? आताचे मालक कोण? कमाई कशी होते?

Mansi Khambe
गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स हे आज जगातील सर्वात लोकप्रिय आणि विश्वासार्ह पुस्तकांपैकी एक आहे. त्याची पहिली प्रत १९५५ मध्ये छापली गेली. तेव्हापासून ती दरवर्षी प्रकाशित होत आहे.
Guinness World Record Book
७० वर्षांच्या या प्रवासात, गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्स केवळ एका पुस्तकापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर आता ते एक टीव्ही शो, सोशल मीडिया लाईव्ह इव्हेंट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म बनले आहे.
गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सची कहाणी १९५० च्या दशकात सुरू झाली. जेव्हा गिनीज ब्रुअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक सर ह्यू बीव्हर एखाद्या गोष्टीवरून वादात सापडले. याचे उत्तर कोणत्याही संदर्भ पुस्तकात सापडले नाही.
येथूनच असा विचार आला की प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देणारे पुस्तक असावे. या कल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी, १९५४ मध्ये मॅकव्हार्टरला पत्रकार नॉरिस आणि रॉस यांच्याशी जोडले गेले.
त्याची पहिली आवृत्ती एका वर्षानंतर प्रकाशित झाली. सुरुवातीला हा प्रकल्प गिनीज ब्रुअरीचा भाग होता. परंतु २००१ मध्ये त्याची मालकी बदलली.
आज गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सची मालकी कॅनेडियन कंपनी जिम पॅटिसन ग्रुपकडे आहे. त्याचे मुख्यालय लंडनमध्ये आहे आणि न्यू यॉर्क, बीजिंग, टोकियो आणि दुबई सारख्या शहरांमध्ये त्याची कार्यालये आहेत.
गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स आता फक्त पुस्तक विक्रीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. दरवर्षी जगभरातून ४८ हजारांहून अधिक अर्ज येतात. त्यापैकी फक्त काही हजारांना मान्यता मिळते.
रेकॉर्ड नोंदवण्यासाठी, अनेक वेळा कंपन्या आणि संस्था गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सना शुल्क भरून कॉल करतात जेणेकरून त्यांचे प्रयत्न अधिकृतपणे नोंदवता येतील. ही फी गिनीजसाठी उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत आहे.
याशिवाय, कंपनी पुस्तक विक्री, टीव्ही शो, ब्रँड सहयोग, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि सोशल मीडिया एंगेजमेंटमधूनही भरपूर कमाई करते.
विशेष म्हणजे अनेक वेळा मोठ्या कॉर्पोरेट्स आणि अगदी सरकारे त्यांची प्रतिमा सुधारण्यासाठी गिनीज रेकॉर्ड्समध्ये त्यांचे नाव नोंदवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करतात.
गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सवर पैशासाठी व्हॅनिटी रेकॉर्ड बनवल्याचा आरोप आहे. काही देशांवर त्यांची प्रतिमा सुधारण्यासाठी गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचा वापर केल्याचा आरोप आहे.
