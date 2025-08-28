ऑपरेशन थिएटरमध्ये जाण्यापूर्वी डॉक्टर हिरवे किंवा निळे कपडे का घालतात?

Mansi Khambe

डॉक्टर

आपल्या समाजात डॉक्टरांना देवाचा दर्जा दिला जातो. कोणत्याही वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत आपल्याला डॉक्टरकडे जावे लागते. म्हणूनच, डॉक्टर आपल्या जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

Doctors Clothes | ESakal

ऑपरेशन थिएटर

डॉक्टरच प्रत्येक लहान-मोठ्या प्रकरणात रुग्णाचा जीव वाचवतात. तुम्ही अनेक वेळा रुग्णालयात गेला असाल. डॉक्टरांना ऑपरेशन थिएटरमध्ये (ओटी) जाताना किंवा बाहेर पडताना पाहिले असेल.

Doctors Clothes | ESakal

निळे किंवा हिरवे कपडे

त्या काळात, डॉक्टर ओटीमध्ये जाताना निळे किंवा हिरवे कपडे का घालतात? उपचारादरम्यान रुग्णाला निळे किंवा हिरवे कपडे का घालायला लावले जाते?  हे तुम्हाला माहिती आहे का?

Doctors Clothes | ESakal

डोळ्यांना आराम

शस्त्रक्रिया किंवा उपचारादरम्यान डॉक्टर निळे किंवा हिरवे रंगाचे कपडे घालतात. कारण या रंगांकडे पाहिल्याने त्यांच्या डोळ्यांना आराम मिळतो.

Doctors Clothes | ESakal

रंग

तुम्ही हे लक्षात घेतले असेल की जेव्हा तुम्ही सतत एखाद्या विशिष्ट रंगाकडे पाहत राहता तेव्हा तुमचे डोळे थकल्यासारखे वाटू लागतात. त्याच वेळी सूर्य किंवा कोणत्याही तेजस्वी वस्तूकडे पाहून आपले डोळे चकित होतात.

Doctors Clothes | ESakal

आराम

अशा परिस्थितीत, जर आपण यानंतर लगेचच हिरव्या किंवा निळ्या रंगाकडे पाहिले तर आपल्या डोळ्यांना खूप आराम मिळतो.

Doctors Clothes | ESakal

मानवी डोळे

जर आपण यामागील वैज्ञानिक कारणाबद्दल बोललो तर विज्ञान म्हणते की मानवी डोळे अशा प्रकारे बनवले आहेत की ते लाल, हिरवे आणि निळे रंग सहजपणे पाहू शकतात.

Doctors Clothes | ESakal

सूर्यप्रकाश

परंतु इतर रंग सूर्यप्रकाशाशी एकत्र येऊन एक वेगळा रंग तयार करतात. आपले डोळे हे रंग सहजपणे टिपतात. अशा परिस्थितीत, तुम्ही पाहिले असेल की ओटीमध्ये अनेक प्रकारचे दिवे लावले जातात.

Doctors Clothes | ESakal

ऑपरेशन

जेणेकरून डॉक्टर आणि नर्सना कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होऊ नये, यासाठी ते ओटीमध्ये जाताना निळे किंवा हिरवे कपडे घालतात. जर एखाद्या डॉक्टरला शस्त्रक्रिया किंवा ऑपरेशन करायचे असेल तर त्याला खूप लक्ष केंद्रित करावे लागते.

Doctors Clothes | ESakal

कपडे

अशा परिस्थितीत डॉक्टर आणि परिचारिकांनी खूप काळजी घेणे आवश्यक आहे. म्हणूनच डॉक्टर ऑपरेशन थिएटरमध्ये जाण्यापूर्वी निळे किंवा हिरवे कपडे घालतात.

Doctors Clothes | ESakal

शस्त्रक्रिया

जेणेकरून त्यांचे डोळे थकणार नाहीत आणि ते कोणत्याही समस्येशिवाय कोणतेही ऑपरेशन किंवा शस्त्रक्रिया पूर्ण करू शकतील.

Doctors Clothes | ESakal

इंग्रजीत वेळ सांगताना आपण 'O'clock' का म्हणतो? जाणून घ्या 'O' क्लॉकचा अर्थ...

Time | ESakal
येथे क्लिक करा