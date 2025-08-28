ऑपरेशन थिएटरमध्ये जाण्यापूर्वी डॉक्टर हिरवे किंवा निळे कपडे का घालतात?

Mansi Khambe
आपल्या समाजात डॉक्टरांना देवाचा दर्जा दिला जातो. कोणत्याही वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत आपल्याला डॉक्टरकडे जावे लागते. म्हणूनच, डॉक्टर आपल्या जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
डॉक्टरच प्रत्येक लहान-मोठ्या प्रकरणात रुग्णाचा जीव वाचवतात. तुम्ही अनेक वेळा रुग्णालयात गेला असाल. डॉक्टरांना ऑपरेशन थिएटरमध्ये (ओटी) जाताना किंवा बाहेर पडताना पाहिले असेल.
त्या काळात, डॉक्टर ओटीमध्ये जाताना निळे किंवा हिरवे कपडे का घालतात? उपचारादरम्यान रुग्णाला निळे किंवा हिरवे कपडे का घालायला लावले जाते? हे तुम्हाला माहिती आहे का?
शस्त्रक्रिया किंवा उपचारादरम्यान डॉक्टर निळे किंवा हिरवे रंगाचे कपडे घालतात. कारण या रंगांकडे पाहिल्याने त्यांच्या डोळ्यांना आराम मिळतो.
तुम्ही हे लक्षात घेतले असेल की जेव्हा तुम्ही सतत एखाद्या विशिष्ट रंगाकडे पाहत राहता तेव्हा तुमचे डोळे थकल्यासारखे वाटू लागतात. त्याच वेळी सूर्य किंवा कोणत्याही तेजस्वी वस्तूकडे पाहून आपले डोळे चकित होतात.
अशा परिस्थितीत, जर आपण यानंतर लगेचच हिरव्या किंवा निळ्या रंगाकडे पाहिले तर आपल्या डोळ्यांना खूप आराम मिळतो.
जर आपण यामागील वैज्ञानिक कारणाबद्दल बोललो तर विज्ञान म्हणते की मानवी डोळे अशा प्रकारे बनवले आहेत की ते लाल, हिरवे आणि निळे रंग सहजपणे पाहू शकतात.
परंतु इतर रंग सूर्यप्रकाशाशी एकत्र येऊन एक वेगळा रंग तयार करतात. आपले डोळे हे रंग सहजपणे टिपतात. अशा परिस्थितीत, तुम्ही पाहिले असेल की ओटीमध्ये अनेक प्रकारचे दिवे लावले जातात.
जेणेकरून डॉक्टर आणि नर्सना कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होऊ नये, यासाठी ते ओटीमध्ये जाताना निळे किंवा हिरवे कपडे घालतात. जर एखाद्या डॉक्टरला शस्त्रक्रिया किंवा ऑपरेशन करायचे असेल तर त्याला खूप लक्ष केंद्रित करावे लागते.
अशा परिस्थितीत डॉक्टर आणि परिचारिकांनी खूप काळजी घेणे आवश्यक आहे. म्हणूनच डॉक्टर ऑपरेशन थिएटरमध्ये जाण्यापूर्वी निळे किंवा हिरवे कपडे घालतात.
जेणेकरून त्यांचे डोळे थकणार नाहीत आणि ते कोणत्याही समस्येशिवाय कोणतेही ऑपरेशन किंवा शस्त्रक्रिया पूर्ण करू शकतील.