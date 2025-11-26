भारतात फिल्टर कॉफी कोणी सुरू केली? जाणून घ्या इतिहास...

Mansi Khambe
भारतातील सर्वात लोकप्रिय कॉफीचा विचार केला तर, दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफी ही एक उत्तम पसंती आहे. तिचा सुगंध, फेसाळ चव आणि पारंपारिक तांबे-स्टील फिल्टर ब्रूइंग शैली तिला आणखी खास बनवते.
पण तुम्हाला माहिती आहे का की भारतात फिल्टर कॉफीची उत्पत्ती कशी झाली? ती कोणी आणली? त्यामागे एक मनोरंजक कथा आहे.
भारतातील कॉफीची कहाणी १७ व्या शतकाची आहे. जेव्हा सुफी संत बाबा बुदान यांनी हजवरून परतताना येमेनमधील मोर्चा बंदरातून गुप्तपणे सात कॉफी बीन्स आणले होते.
त्यानंतर त्यांनी कर्नाटकातील चिकमंगलूरमध्ये ही बिया पेरली. चिकमंगलूर टेकड्यांमध्ये कॉफीच्या बियाण्यांची लागवड ही भारतातील कॉफीची उत्पत्ती मानली जाते.
बाबा बुदान यांनी ज्या टेकड्यांमध्ये कॉफीच्या बिया लावल्या त्या नंतर बाबा बुदान गिरी टेकड्या म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. आज, हे ठिकाण भारतात कॉफीचे जन्मस्थान मानले जाते.
नंतर, १८०० च्या दशकात, ब्रिटिशांना दक्षिण भारतातील हवामान कॉफी लागवडीसाठी योग्य असल्याचे आढळले. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात कॉफी उत्पादन सुरू केले.
तिथून, कॉफी दक्षिण भारतीय समाज आणि संस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनली. १९४० आणि १९५० च्या दशकात इंडियन कॉफी हाऊसची स्थापना झाली, ज्याने भारतात कॉफी लोकप्रिय करण्यात मोठी भूमिका बजावली.
आजही इंडियन कॉफी हाऊसला कॉफी संस्कृतीचे प्रतीक मानले जाते. दक्षिणेकडील राज्ये देशातील सुमारे ९५ टक्के कॉफीचे उत्पादन करतात. ज्यामध्ये कर्नाटक ७१ टक्के, केरळ २१ टक्के आणि तामिळनाडू ५ टक्के उत्पादन करतात.
दक्षिण भारतात, फिल्टर कॉफी हे केवळ एक पेय नाही तर एक सांस्कृतिक आणि पारंपारिक परंपरा आहे. लग्न आणि कौटुंबिक मेळाव्यात, स्टीलच्या टम्बलरमध्ये कॉफी दिली जाते.
दक्षिण भारतात गरम कॉफी देणे हे आदराचे प्रतीक मानले जाते. फिल्टर कॉफीची खरी चव अरेबिका आणि रोबस्टा बीन्सच्या मिश्रणातून येते. त्यात चिकोरी मिसळली जाते. ज्यामुळे कॉफीला दाट पोत आणि एक विशेष कडूपणा मिळतो.
आजही फिल्टर कॉफी जगभर प्रसिद्ध आहे. टेस्ट अॅटलासच्या जगातील टॉप ३८ कॉफीच्या यादीत फिल्टर कॉफी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ज्यामुळे तिची लोकप्रियता आणखी वाढली आहे.
Dharmendra He-Man
ESakal