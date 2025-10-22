१०रुपयांच्या नाण्याचा बाहेरील भाग पिवळा का असतो? तो कोणत्या धातूपासून बनवतात?

Mansi Khambe

१० रुपयांचे नाणे

१० रुपयांचे नाणे अनेकदा बातम्यांमध्ये येते. पण त्याचा बाह्य पृष्ठभाग पिवळा का आहे? हे तुम्हाला माहिती आहे का?

बाहेरील गोल भाग पिवळा

भारतात चलनात असलेल्या सर्व नाण्यांपैकी १० रुपयांचे नाणे सर्वात वेगळे आहे. या नाण्याचा बाहेरील गोल भाग पिवळा आहे, तर आतील भाग चांदीचा बनलेला दिसतो.

दोन प्रकारचे धातू

१० रुपयांचे नाणे दोन प्रकारच्या धातूपासून बनलेले असते आणि म्हणूनच त्याला बायमेटॅलिक नाणे देखील म्हणतात.

कप्रो-निकेल

१० रुपयांच्या नाण्याचा मधला भाग कप्रो-निकेल नावाच्या धातूपासून बनलेला असतो. ज्यामुळे त्याची चमक चांदीसारखी असते. त्यात चांदी वापरली जात नाही.

अॅल्युमिनियम

तर, १० रुपयांच्या नाण्याचा बाह्य भाग बनवण्यासाठी अॅल्युमिनियम कांस्य वापरला जातो. ज्यामुळे त्याचा बाह्य भाग पिवळा रंगाचा असतो.

कांस्य

पिवळ्या घटकासह अॅल्युमिनियम कांस्यमध्ये ९२ टक्के तांबे, ६ टक्के अॅल्युमिनियम आणि २ टक्के निकेल असते. या धातूंच्या मिश्रणाला अॅल्युमिनियम कांस्य म्हणतात.

डिझाइन

१० रुपयांच्या नाण्यामध्ये वापरलेले दोन धातू टिकाऊपणा, सुरक्षितता आणि बनावट चलनापासून संरक्षण यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.

खराब

१० रुपयांच्या नाण्यामध्ये वेगवेगळ्या धातूंचा वापर करण्यात आला आहे जेणेकरून ते लवकर खराब होऊ नये. दोन धातू किंवा वेगवेगळ्या धातूंच्या उपस्थितीमुळे, खऱ्या आणि नकलीमधील फरक ओळखणे सोपे होते.

गुणधर्म

१० रुपयांच्या नाण्यांमध्ये चुंबकीय गुणधर्म देखील असतात. म्हणून, जर तुम्हाला खऱ्या आणि बनावट नाण्यांमध्ये फरक करायचा असेल, तर तुम्ही त्यांची चाचणी करण्यासाठी चुंबकाचा वापर करू शकता.

