क्रिकेटचे मैदान फक्त २२ यार्डच का लांब असते?

Mansi Khambe

क्रिकेटचे मैदान

भारतातील क्रिकेटची क्रेझ इतर कोणत्याही खेळापेक्षा वेगळी आहे. रस्त्यांपासून ते स्टेडियमपर्यंत, लोक खेळात स्वतःला झोकून देतात. क्रिकेट हा फक्त एक खेळ नाही, तर भारतीयांसाठी एक आवड आहे.

खेळपट्टी

बॅट, बॉल, पॅड, हेल्मेट आणि स्टंप हे सर्व आवश्यक आहेत, परंतु क्रिकेटमध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे खेळपट्टी. सामन्याचा निकाल खेळपट्टीवर अवलंबून असतो.

सीमारेषा

मैदानाचा आकार बदलू शकतो, सीमारेषा 65 ते 75 मीटर पर्यंत असू शकतात, खेळपट्टी नेहमीच आयताकृती आणि 22 यार्ड लांब असते.

खेळपट्टीची लांबी

क्रिकेटच्या खेळपट्टीची लांबी स्टंपपासून स्टंपपर्यंत २२ यार्ड (२०.१२ मीटर) असते. याव्यतिरिक्त, खेळपट्टीमध्ये स्टंपच्या मागे किमान १.२२ मीटर आणि रुंदी ३.०५ मीटर असते.

खेळपट्टीचे परिमाण

नियम वेळोवेळी बदलले असले तरी, खेळपट्टीचे परिमाण कधीही बदललेले नाहीत. वेगवेगळ्या वयोगटातील खेळाडूंसाठी बदलांना परवानगी आहे, परंतु यासाठी काही निश्चित मानके आहेत.

वसाहतवादी खेळ

क्रिकेट हा एक वसाहतवादी खेळ आहे आणि खेळपट्टीचे मोजमाप जुन्या ब्रिटिश मापन पद्धतीनुसार केले जाते. जेव्हा क्रिकेटची उत्पत्ती ब्रिटनमध्ये झाली तेव्हा खेळपट्टी १ साखळीवर सेट केली गेली होती. जी २२ यार्ड आहे.

आदर्श

त्या वेळी साखळी ही मानक माप होती आणि क्रिकेटसाठी आदर्श मानली जात होती. प्रत्यक्षात, या लांबीचे कोणतेही वैज्ञानिक किंवा अचूक कारण नाही. ती फक्त परंपरा आणि खेळाच्या संतुलनासाठी निवडली गेली होती.

फलंदाज आणि गोलंदाज

ही लांबी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांसाठीही खेळात संतुलन राखते. सपाट आणि कठीण खेळपट्ट्या फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांसाठीही अनुकूल असतात. रँक टर्नर्स फिरकी गोलंदाजांसाठी वरदान असतात.

हिरवे टॉप

तर हिरवे टॉप वेगवान गोलंदाजांची ताकद वाढवतात. खेळपट्टीची लांबी आणि रुंदी केवळ खेळाचे संतुलन ठरवत नाही तर सामन्याच्या उत्साहात आणि रणनीतीमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावते.

यार्डची खेळपट्टी

क्रिकेट मैदानाचा हा नियम, २२ यार्डची खेळपट्टी, इतिहास आणि परंपरेचे एक अद्भुत मिश्रण आहे. मैदान मोठे असो वा लहान, अनेक किंवा कमी चौकारांसह, खेळपट्टीचे परिमाण सारखेच राहतात.

आव्हानांना तोंड

म्हणूनच जगभरात क्रिकेट समान नियमांसह खेळले जाते आणि प्रत्येक खेळाडूला समान आव्हानांना तोंड द्यावे लागते.

