भाडं उशिरा दिलं तर व्याज द्यायला लागतं का?

सूरज यादव
घराचं भाडं वेळेवर देता आलं नाही तर घरमालक व्याज आकारू शकतो का?
Rent Agreement
भाडेकरारात उशिरा भाडं दिल्यास दंड किंवा व्याजाची अट आहे का ते आधी तपासा.
Rent Agreement
घरमालकाला स्वतःच्या मर्जीनुसार कोणतीही अतिरिक्त रक्कम भाडेकरूकडून वसूल करता येत नाही.
Rent Agreement
व्याज किंवा विलंब शुल्क आकारण्याची अट करारात स्पष्टपणे नमूद असणं महत्त्वाचं आहे.
Rent Agreement
भाडं भरल्याची पावती किंवा ऑनलाइन पेमेंटचा पुरावा नेहमी स्वतःकडे जपून ठेवा.
Rent Agreement
अतिरिक्त व्याजाची मागणी झाल्यास भाडेकरारातील अटी तपासा आणि घरमालकाशी चर्चा करा.
Rent Agreement
आकारलेलं शुल्क चुकीचं वाटल्यास भाडेकरू कायदेशीर सल्ला घेऊ शकतो.
Rent Agreement
भाडेकरार नीट वाचा आणि भाडं भरण्याची तारीख लक्षात ठेवून वाद टाळा.
Rent Agreement
Taj Mahal Night Lighting Ban
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