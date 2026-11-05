ताजमहालमध्ये एकही लाईट का नाही? ९९ टक्के लोकांना खरे कारण माहीतच नाही

Yashwant Kshirsagar
ताजमहाल त्याच्या अतुलनीय सौंदर्यासाठी आणि शुद्ध पांढऱ्या संगमरवरासाठी जगप्रसिद्ध आहे. देशातील अनेक ऐतिहासिक वास्तू रात्री रंगीबेरंगी दिव्यांत उजळतात, पण ताजमहाल पूर्णपणे वेगळा आहे.
Taj Mahal Night Lighting Ban
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जगभरातून लाखो पर्यटक आग्र्याला येतात. पण रात्री कृत्रिम प्रकाशयोजना नसल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटते. यमुना काठी वसलेली ही वास्तू तिच्या नैसर्गिक तेजासाठी ओळखली जाते.
Taj Mahal Night Lighting Ban
esakal
कीटकांचा उपद्रवयमुना नदीच्या परिसरात कीटक मोठ्या प्रमाणात आहेत. पांढरा संगमरवर प्रकाशाकडे आकर्षित होतो. रात्री प्रखर दिवे लावल्यास कीटक थेट भिंतींवर येऊन बसतात.
Taj Mahal Night Lighting Ban
esakal
कीटक विष्ठा सोडतात. त्यामुळे पांढऱ्या संगमरवरावर पिवळे, हिरवे आणि काळे डाग पडतात. हे डाग कायमस्वरूपी राहू शकतात आणि ताजमहालचे सौंदर्य नष्ट करू शकतात.
Taj Mahal Night Lighting Ban
esakal
१९९७ मध्ये प्रसिद्ध संगीतकार यानी यांच्या भव्य मैफिलीत ताजमहालवर कृत्रिम रोषणाई करण्यात आली होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी भिंतींवर लाखो कीटकांची गर्दी होती आणि गंभीर डाग पडले होते.
Taj Mahal Night Lighting Ban
esakal
या घटनेनंतर आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (ASI) सतर्क झाले. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार ताजमहालवर रात्री रोषणाई करण्यावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात आली.
Taj Mahal Night Lighting Ban
esakal
दुसऱ्या महायुद्धात आणि १९७१ च्या युद्धात ताजमहाल काळ्या कापडांनी झाकून ठेवण्यात आला होता. रात्री प्रखर प्रकाश झाल्यास ही वास्तू सहज लक्ष्य ठरू शकते. राष्ट्रीय सुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
Taj Mahal Night Lighting Ban
esakal
ताजमहालची रचनाच अशी आहे की कृत्रिम प्रकाशाची गरज नाही. पौर्णिमेच्या रात्री पांढरा संगमरवर नैसर्गिक दुग्धधवल प्रकाशात उजळून निघतो.
Taj Mahal Night Lighting Ban
esakal
कृत्रिम प्रकाशामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडतो आणि दगडांचा नैसर्गिक थंडावा कमी होतो. ताज ट्रॅपेझियम झोनमधील प्रदूषण नियंत्रणासाठी रात्री अंधार ठेवणे हा संवर्धन प्रयत्नांचा भाग आहे.
Taj Mahal Night Lighting Ban
esakal
ताजमहाल अंधारात ठेवणे निष्काळजीपणा नाही. कीटकांपासून संरक्षण, सुरक्षा आणि नैसर्गिक सौंदर्य टिकवण्यासाठी हे ठोस वैज्ञानिक व कायदेशीर पाऊल आहे. हा अद्वितीय वारसा पुढच्या पिढ्यांसाठी जतन करणे आवश्यक आहे.
Taj Mahal Night Lighting Ban
esakal
Donkey Milk Benefits
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