रहस्यमयी 'जुळ्यांचे गाव'! जिथे प्रत्येक घरात दिसतात हुबेहूब चेहरे; वैज्ञानिकही झालेत अचंबित

Vinayan
तुम्ही कधी एका अशा गावाबद्दल ऐकले आहे का, जिथे रस्त्यावरून चालताना तुम्हाला एकाच चेहऱ्याची अनेक माणसे दिसतील?
kodinhi twin village mystery
Sakal
केरळच्या मल्लपुरम जिल्ह्यातील 'कोडिन्ही' (Kodinhi) हे गाव जगात 'जुळ्यांचे गाव' (Twin Town) म्हणून जगभरात प्रसिद्ध आहे.
kodinhi twin village mystery
Sakal
अवघ्या काहीशे घरांच्या या गावात कित्येक जुळ्या मुलांच्या जोड्या आहेत. विशेष म्हणजे ही संख्या सतत वाढत आहे.
kodinhi twin village mystery
Sakal
या गावातील शाळेत एकाच वर्गात अनेक जुळी मुले असतात. कोणाला कोणता गृहपाठ दिलाय, हे ओळखताना शिक्षकांचीही तारांबळ उडते.
kodinhi twin village mystery
Sakak
देश-विदेशातील संशोधकांनी व डॉक्टरांनी या गावाचे पाणी, हवा आणि इथल्या लोकांच्या डीएनएचा (DNA) सखोल अभ्यास केला आहे.
kodinhi twin village mystery
Sakal
संशोधकांच्या मते, येथील पिण्याच्या पाण्यात आणि हवेत काहीतरी असा रासायनिक घटक आहे, जो गर्भधारणेदरम्यान पेशींच्या विभाजनावर परिणाम करतो.
kodinhi twin village mystery
Sakal
केवळ जुनी पिढी नाही, तर या गावात जन्माला येणारी नवीन बाळं देखील मोठ्या प्रमाणावर जुळीच असतात, ज्यामुळे हे रहस्य अधिक गडद झाले आहे.
kodinhi twin village mystery
Sakal
आधुनिक विज्ञान कितीही पुढे गेले तरी निसर्गाच्या या अद्भूत खेळाचे अचूक वैज्ञानिक कारण आजवर पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही!
kodinhi twin village mystery
Sakal
First ST Bus
Sakal