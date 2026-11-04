माचाळ गावात ७८ वर्षांनंतर धावली पहिली एसटी बस

Vinayan

७८ वर्षांचा वनवास संपला!

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच कोकणातील या दुर्गम गावात दाखल झाली 'लालपरी'... गावकऱ्यांच्या डोळ्यात तरळले आनंदाचे अश्रू!

First ST Bus

|

Sakal

'मिनी महाबळेश्वर' ते दुर्गम वास्तव

निसर्गाचे सौंदर्य लाभलेले लांजा तालुक्यातील माचाळ हे पर्यटनात पुढे असले, तरी प्रवासाच्या सुविधांच्या बाबतीत हा परिसर अतिशय मागे होता.

First ST Bus

|

Sakal

रस्ता होता, पण बस नव्हती!

स्वातंत्र्याची ७७ वर्षे लोटली, तरी गावात एसटी बस आलीच नव्हती. शिक्षणासाठी किंवा बाजारासाठी जाणाऱ्या ग्रामस्थांना मैलोन्मैल पायपीट करावी लागे.

First ST Bus

|

Sakal

डोलीत न्यावे लागे रुग्णांना...

गावात वाहन सुविधा नसल्याने गर्भवती महिला किंवा गंभीर आजारी व्यक्तींना उपचारासाठी डोली वा झोळीत घालून खाली आणावे लागे. हा रोजचा संघर्ष होता.

First ST Bus

|

Sakal

अखेर 'लालपरी' गावात आलीच!

गावकऱ्यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा अखेर फळाला आला. माचाळच्या मातीत एसटी बसचे चाक पडताच संपूर्ण गावात आनंदाची लाट उसळली.

First ST Bus

|

Sakal

चालक-वाहकाचे जिव्हाळ्याचे स्वागत

गावात पहिल्यांदाच आलेल्या एसटी बसच्या चालक आणि वाहकाचे ग्रामस्थांनी ढोल-ताशांच्या गजरात आणि पुष्पहार घालून औक्षण केले.

First ST Bus

|

Sakal

आता प्रवास झाला सोपा!

या बस सेवेमुळे आता शाळेत जाणारी मुले, कॉलेजचे तरुण आणि नोकरी निमित्त बाहेर जाणारे ग्रामस्थ यांचा जीवघेणा प्रवास सुरक्षित झाला आहे.

First ST Bus

|

Sakal

"आमचं स्वप्न आज खरं झालं!"

एका एसटी बसने कशा प्रकारे संपूर्ण गावाचे भाग्य बदलले, याचा हा जिवंत अनुभव आहे. (ही प्रेरणादायी बातमी इतरांपर्यंत नक्की शेअर करा!)

First ST Bus

|

Sakal

कोकण किनारपट्टीवरील परकीय आक्रमणे रोखण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कशी रचली होती अभेद्य सागरी रणनीती?

Historical chronicle of the Navy

|

Sakal

आपला इतिहास जाणून घ्या!