Kojagiri Purnima 2025 Moon Time: आज कोजागिरी पौर्णिमा; जाणून घ्या चंद्रोदयाची योग्य वेळ

पुजा बोनकिले

कोजागरी पौर्णिमा

हिंदू धर्मात कोजागरी पौर्णिमेला खुप महत्व आहे.

कधी

आज म्हणजेच ६ ऑक्टोबरला देशभरात कोजागरी पौर्णिमा साजरी केली जात आहे.

सुरूवात

कोजागरी पौर्णिमेची सुरूवात ६ ऑक्टोबरला १२ वाजून २३ मिनिटांनी झाली आहे.

समाप्ती

कोजागरी पौर्णिमेची समाप्ती ७ ऑक्टोबरला 9 वाजून १६ मिनिटांनी होणार आहे.

चंद्रोदय

यंदा चंद्रोदय संध्याकाळी ५ वाजून ३४ मिनिटांनी होणार आहे.

दूध

या दिवशी चंद्राच्या प्रकाशाखाली दूध आणि खीर ठेवली जाते. तसेच हे दूध प्यायल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते असे आयुर्वेदात देखील सांगितले आहे.

चंद्र खास

कोजागरी पौर्णिमेच्या रात्रीचा चंद्र खास असतो. याच्या प्रकाशामुळे रोगप्रतिकारश्कती वाढते

यंदाची कोजागरी पौर्णिमा 'या' कारणामुळे आहे खास

