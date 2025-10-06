Kojagiri Purnima 2025 Moon Time: आज कोजागिरी पौर्णिमा; जाणून घ्या चंद्रोदयाची योग्य वेळ

पुजा बोनकिले
हिंदू धर्मात कोजागरी पौर्णिमेला खुप महत्व आहे.
Kojagiri Purnima 2025 Moon Time
आज म्हणजेच ६ ऑक्टोबरला देशभरात कोजागरी पौर्णिमा साजरी केली जात आहे.
Kojagiri Purnima 2025 Moon Time
कोजागरी पौर्णिमेची सुरूवात ६ ऑक्टोबरला १२ वाजून २३ मिनिटांनी झाली आहे.
Kojagiri Purnima 2025 Moon Time
कोजागरी पौर्णिमेची समाप्ती ७ ऑक्टोबरला 9 वाजून १६ मिनिटांनी होणार आहे.
Kojagiri Purnima 2025 Moon Time
यंदा चंद्रोदय संध्याकाळी ५ वाजून ३४ मिनिटांनी होणार आहे.
Kojagiri Purnima 2025 Moon Time
या दिवशी चंद्राच्या प्रकाशाखाली दूध आणि खीर ठेवली जाते. तसेच हे दूध प्यायल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते असे आयुर्वेदात देखील सांगितले आहे.
Kojagiri Purnima 2025 Moon Time
कोजागरी पौर्णिमेच्या रात्रीचा चंद्र खास असतो. याच्या प्रकाशामुळे रोगप्रतिकारश्कती वाढते
Kojagiri Purnima 2025 Moon Time
kojagiri-purnima-2025
Sakal