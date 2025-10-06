Kojagiri Purnima 2025: कोजागिरी पौर्णिमेला दुधात चंद्र दर्शनाची प्रथा का? जाणून घ्या रहस्य

सकाळ डिजिटल टीम
कोजागिरी पौर्णिमेला दुधात चंद्र दर्शन का घेतात काय आहे या मागचा इतिहास जाणून घ्या.
Kojagiri Purnima
sakal
पौराणिक मान्यतेनुसार, कोजागिरी पौर्णिमेच्या रात्री चंद्र पृथ्वीच्या सर्वात जवळ असतो आणि या दिवशी चंद्राच्या १६ कला पूर्ण विकसित झालेल्या असतात. त्यामुळे चंद्रकिरणांमध्ये 'अमृत' (जीवनदायी तत्त्व) उतरते, अशी श्रद्धा आहे.
चंद्रकिरणांनी युक्त हे अमृततत्त्व दुधात मिसळून ते दूध आरोग्यवर्धक बनते आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते, असे मानले जाते.
या रात्री देवी लक्ष्मी पृथ्वीवर भ्रमण करते आणि 'को जागर्ति' (कोण जागे आहे?) असे विचारते. या दिवशी जागरण करून चंद्रदर्शन घेणाऱ्यांना देवी लक्ष्मी धन-समृद्धीचा आशीर्वाद देते, अशी श्रद्धा आहे.
आयुर्वेद शास्त्रानुसार, शरद ऋतूमध्ये वातावरण थंड होऊ लागते, ज्यामुळे पित्त वाढू शकते. दूध हे पित्तशामक आणि आरोग्यदायी मानले जाते, तर चंद्रकिरणे शीतलता देतात.
ही पौर्णिमा वर्षभरातील सर्वात तेजस्वी पौर्णिमा मानली जाते, त्यामुळे या चंद्राचे दर्शन आणि त्याचा प्रभाव विशेष महत्त्वाचा असतो.
दुधात तांदूळ किंवा खिरीचे पदार्थ घालून ते मंद आचेवर शिजवले जातात, जे शरद ऋतूतील हवामानानुसार शरीरासाठी पचायला हलके असतात.
हे दूध रात्री जागरण झाल्यावर साधारणपणे १२ ते १ च्या दरम्यान प्राशन करण्याची प्रथा आहे, कारण या वेळेत चंद्राची शक्ती सर्वाधिक असते.
महाराष्ट्रात या प्रथेचे पालन खूप उत्साहाने केले जाते. मित्र-परिवारासह जागर करणे, गप्पा मारणे आणि एकत्रपणे दूध-भात प्राशन करणे हा एक सामूहिक आनंदोत्सव असतो.
